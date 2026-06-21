El programa contará este lunes 22 de junio con los presentadores del ‘Telenoticias 2’, Marta Modino y Antonio Cárdenes, como invitados

Televisión Canaria emitirá este lunes 22 de junio, a partir de las 22:30 horas, una nueva edición de ‘Gente Maravillosa‘ dedicada a la promoción y defensa del producto 100% canario. Conducido por Edu Yanes, el programa contará con la participación especial de los presentadores del ‘Telenoticias 2‘ de los Servicios Informativos de Radio Televisión Canaria, Marta Modino y Antonio Cárdenes.

Los presentadores del ‘Telenoticias 2’, Marta Modino y Antonio Cárdenes, participan como invitados en ‘Gente Maravillosa’.

El objetivo del programa es potenciar la apuesta por el consumo local para fortalecer la economía y la identidad de las Islas. Marta Modino y Antonio Cárdenes compartirán con los espectadores su orgullo por los productos más emblemáticos de Canarias, como el plátano, símbolo indiscutible de la agricultura insular.

El espacio también contará con la presencia de Nito Rodríguez, productor y agricultor canario, popular por su forma única de explicar y divulgar la riqueza del producto canario a través de las redes sociales.

La cámara oculta, uno de los apartados más esperados del programa, servirá para analizar qué ocurre cuando un empresario obsesionado con los beneficios económicos rechaza el producto canario eligiendo otro más barato, pero de menor calidad. Veremos las reacciones de consumidores canarios ante el desprecio del producto local.

Más de 150 personas participarán como público virtual desde distintos puntos de los campos y plantaciones de Canarias para promocionar el producto de cercanía.

Con este programa, Televisión Canaria reafirma su compromiso con la difusión de los valores que identifican al archipiélago, dando visibilidad a miles de profesionales que hacen posible que productos como el plátano canario lleguen cada día a nuestras mesas.