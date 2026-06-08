Un buceador en estado grave al ser golpeado por una embarcación en el Puerto de Radazul

Este domingo por la tarde trasladaron en estado grave a un hombre de 30 años golpeado por una embarcación mientras practicaba buceo en Radazul, en Tenerife

Imagen de archivo de Radazul | Ayuntamiento de El Rosario

Un buceador, de 30 años, resultó herido de gravedad en la tarde de este domingo tras recibir un golpe de una embarcación de recreo en el Puerto de Radazul, en el municipio tinerfeño de El Rosario.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18:51 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido varias alertas. Informaban de que un buceador que estaba pescando había sido arrollado por una embarcación de recreo.

Llegó a la orilla por su propio pie

El afectado logró alcanzar el espigón a nado, según los testigos en sus llamadas al centro coordinador. Unos bañistas que se encontraban en la zona le prestaron asistencia y con ayuda de una moto acuática lo llevaron hasta el pantalán.

El Centro Coordinador ha alertado al Servicio de Urgencias Canario (SUC); a bomberos de Tenerife; Policía Local de El Rosario y de Santa Cruz de Tenerife y Guardia Civil.

Los bomberos han recogido al herido del pantalán y lo han traslado hasta las asistencias del SUC, que han atendido al buceador,. Sufría un traumatismo en un miembro inferior, de carácter grave.

Al herido lo trasladaron en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias, donde ha ingresado en estado crítico.

Patrullas de la Guardia Civil y Policía Local de Santa Cruz han escoltado a la ambulancia hasta el centro hospitalario.

Agentes policiales han instruido las diligencias correspondientes, añade la nota de prensa del Gobierno de Canarias.