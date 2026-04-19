Por primera vez, profesionales de los diferentes medios de La Palma, los que están en activo actualmente y los que ya han dejado la profesión se han dado cita en este foro

Este sábado 18 de abril, el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane ha acogido el Primer Encuentro de Profesionales de los Medios de Comunicación de La Palma.

Medios palmeros

Por primera vez, profesionales de los diferentes medios de La Palma, los que están en activo actualmente y los que ya han dejado la profesión se han dado cita en este foro creado para el reencuentro.

Durante el acto, se hizo un recorrido por la llegada de los diferentes medios a la isla y los profesionales que abrieron camino a otros tantos hasta la evolución de los medios hasta nuestros días.

Se ha denominado Encuentro de Profesionales de Los Medios de Comunicación de La Palma, porque precisamente se ha querido incluir a todos los que lo hacen posible; desde redactores, locutores o presentadores a técnicos, agentes comerciales y aquellos directivos que, a comienzos de los años 90, apostaron por los medios de iniciativa privada para la isla.