Del 19 al 21 de mayo, Santa Cruz de Tenerife acogerá la 11ª edición del Salón Gastronómico, que este año bate récords con 200 stands y 14 campeonatos oficiales

Tenerife se prepara para recibir una de las citas más esperadas del calendario profesional y lúdico: GastroCanarias 2026. El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife será el escenario donde, del 19 al 21 de mayo, se den cita los mejores profesionales de la restauración, la hostelería y la alimentación del archipiélago.

Esta nueva edición llega cargada de novedades, destacando la incorporación de cuatro nuevos concursos, lo que eleva a 14 el número total de campeonatos oficiales. Además, en esta ocasión, el salón cruza fronteras nacionales para recibir a Galicia como comunidad invitada, permitiendo el maridaje entre la cocina atlántica y los sabores canarios.

GastroCanarias 2026 celebrará su undécima edición con 14 campeonatos oficiales, cuatro nuevos concursos, Galicia como destino invitado y una programación reforzada para la hostelería y la gastronomía

Un escaparate para el producto local

Con más de 80 expositores y 200 stands, GastroCanarias no solo es un lugar de competición, sino una plataforma fundamental para el sector primario de las islas. El Consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha destacado que el uso de producto local es el verdadero «valor añadido» que buscan tanto los residentes como los turistas en los restaurantes canarios.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha subrayado el carácter inclusivo del evento.

Presentación de GastroCanarias 2026

Lo que no te puedes perder en GastroCanarias 2026

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de cuatro nuevos concursos oficiales, que amplían el mapa competitivo del salón y ponen el foco en áreas especialmente dinámicas del mercado actual: la recuperación y revalorización de la barra, el auge de los desayunos como categoría con identidad propia, el crecimiento de los obradores de panadería artesana y la consolidación de las cafeterías de especialidad.

En este contexto se incorporan el 1º Campeonato de Canarias de Ensaladilla, el 1º Campeonato de Canarias de Tostas de Desayuno, el 1º Campeonato de Canarias de Panadería Artesana y el 1er Campeonato de Canarias de Barista. Son cuatro nuevas competiciones que reflejan la evolución de los hábitos de consumo, la diversificación de la oferta y la aparición de nuevos modelos de negocio dentro del sector gastronómico y hostelero.

Otra de las novedades es que acogerá la presentación de El Reto de Masterchef World Tenerife 2026 (la versión digital de Master Chef) donde el finalista del concurso de cocineros pasará a la final de El Reto directamente.

Las inscripciones a todos los concursos se abrieron el pasado mes de marzo y hasta la fecha llevamos casi 100 inscritos entre todas las categorías. Para algunos ya está cerrado el plazo y para otros se acaba el 4 de mayo. Toda la información la verán en su web.

La vertiente competitiva volverá a ser, en cualquier caso, uno de los ejes principales del salón. GastroCanarias 2026 acogerá 14 campeonatos oficiales, distribuidos en distintas disciplinas vinculadas a la cocina, la sala, el café y la coctelería.

Galicia, la primera invitada

Otra de las novedades destacadas de 2026 será la puesta en marcha de la figura de destino invitado, una nueva línea de proyección exterior que se inicia una vez completado, en ediciones anteriores, el recorrido por las ocho islas canarias como territorios invitados del salón.

En esta nueva etapa, Galicia será el primer destino invitado, incorporándose a la programación como territorio de referencia dentro del intercambio gastronómico, cultural y profesional que promueve GastroCanarias. Esta nueva fórmula permitirá ampliar la dimensión del evento y reforzar su conexión con otros territorios de relevancia dentro del panorama gastronómico nacional.

Más actividades

Asimismo, el salón reforzará su programación de contenidos con nuevos espacios de análisis, divulgación y debate profesional. Las mañanas en el Escenario Heineken acogerán la creación de un Hub Gastronómico Trends Talk, concebido como espacio de conversación sobre tendencias y asuntos de actualidad para el sector. Este entorno reunirá presentaciones, charlas y mesas redondas orientadas a abordar cuestiones de interés estratégico para la gastronomía y la hostelería que se irán desvelando en los próximos días.

Entre los contenidos previstos en este espacio figuran la mesa redonda “Gastronomía que nutre”, con la participación de Xandra Luque, jefa de cocina de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid, centrada en la relación entre gastronomía, salud, bienestar y cuidado alimentario. La presentación del primer chocolate elaborado íntegramente con cacao producido en Canarias, como ejemplo de innovación y desarrollo agroalimentario en el Archipiélago. Y la mesa redonda “Relevo generacional femenino: heredar, transformar y liderar el vino del presente”, conducida por Meritxell Falgueras i Febrer, periodista y sumiller con una reconocida trayectoria en la divulgación de la cultura del vino en España.

Aula Makro y Hecansa

El Aula Makro será otro de los espacios claves de esta edición, con una programación dedicada exclusivamente a la formación y al producto, con una selección de los mejores profesionales tanto en el ámbito nacional como regional.

Por su parte, el espacio HECANSA del día 21 de mayo, bajo el título “La Ho(s)telería que viene”, centrará su programación en algunos de los asuntos que actualmente inciden de forma directa en la competitividad del sector hotelero y hostelero. Entre ellos, figuran la sala como parte esencial de la hospitalidad, el papel estratégico de los perfiles A&B, la pastelería hotelera y la formación de perfiles profesionales híbridos. También el desayuno como experiencia y argumento de venta hotelera, preparados para responder a un entorno cada vez más transversal y especializado. La oferta formativa de HECANSA se orienta precisamente a la capacitación de perfiles vinculados a la hostelería, la restauración y la gestión hotelera.