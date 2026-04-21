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Rescatan a 22 personas de una zódiac que quedó a la deriva al este de Lanzarote

RTVC / EFE
RTVC / EFE

22 personas que viajaban a bordo de una zódiac desde África quedaron a la deriva cerca de Lanzarote

Rescatan una zodiac con 54 migrantes cerca de Arrecife

La Salvamar Al Nair ha rescatado este martes a 22 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano, entre ellos dos mujeres, que navegaban en una lancha neumática que se encontraba a la deriva a 20 kilómetros al este de Lanzarote.

Todos ellos han desembarcado ya en aparente buen estado en el puerto de Arrecife, según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

El rescate se ha llevado a cabo después de que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (112) alertara de que se había recibido una llamada que entró por un repetidor de Teguiseñ. En ella se comunicaba que había una zódiac a la que no le funcionaba el motor.

Así mismo, se indicó que viajaba una veintena de personas que habían salido de Tan Tan (Marruecos). Desde el Centro de Salvamento de Las Palmas se activó un dispositivo para su búsqueda.

Han explicado que primero se movilizó al avión Sasemar 103. Pero finalmente fue en su búsqueda un helicóptero del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario, que los localizó.

Además, se activó a la Salvamar Al Nair y por tierra a dos patrullas de la Guardia Civil.

Las fuentes han precisado que también se buscó a una segunda embarcación con migrantes que partió del mismo lugar de Marruecos y que ya ha sido localizada por la Marina de ese país.

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