Se trataría de la misma zona de búsqueda en la que, desde el miércoles, se trataba de localizar a un senderista uruguayo

Agentes de la Guardia Civil y efectivos del Consorcio de Bomberos de Lanzarote trabajan desde este mediodía en recuperación del cuerpo sin vida de una persona en el Risco de Famara. Misma zona en la que busca desde hace días a un senderista.

Informa. RTVC.

Fuentes de la benemérita detallan a Europa Press que el cadáver, avistado desde una moto de agua y por el Consorcio de Bomberos de la isla, se encontraría en una zona de difícil acceso por tierra, de forma que los efectivos intentan acceder al sitio con un helicóptero.

Se trataría de la misma zona de búsqueda en la que, desde el miércoles, se trataba de localizar a un senderista uruguayo, de 41 años, que habría salido a hacer senderismo por el Camino de las Rositas, en la localidad de Ye, en Haría. Por el momento, no se ha confirmado la identidad del cuerpo localizado.