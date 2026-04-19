En la categoría de tierno pasteurizado, el primer premio ha ido a parar al queso Izan Suave Terciopelo de Sabores de Tallante, S.L. (Murcia)

El queso semicurado pasteurizado Arquema S.L de Julián Díaz (Fuerteventura) ha sido elegido como Mejor Queso de Canarias del XXII Concurso Nacional de Quesos de Leche de Cabra-Premios Tabefe, que se celebra durante la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga).

Imagen cedida Cabildo de Fuerteventura.

Además, la quesería de Julián Díaz ha obtenido el primer premio en semicurados pasteurizados, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado este domingo.

Por su parte, el jurado ha estado formado por quince catadores profesionales procedentes de diferentes consejos reguladores, asociaciones científicas y restauración.

Del mismo modo, en la categoría de curados pasteurizados, el primer premio ha sido para el queso Maxorata de Grupo Ganadero de Fuerteventura, S.L. También, el accésit para el queso Joven del Abuelo Pepe de Sabores de Tallante, S.L. (Murcia).

Tierno pasteurizado

En concreto, en la categoría de tierno pasteurizado, el primer premio ha ido a parar al queso Izan Suave Terciopelo de Sabores de Tallante, S.L. (Murcia) y el accésit para el queso Guatisea de Quesería Montaña Blanca, S.L. (Lanzarote).

En semicurado pasteurizado, tras el primer premio de Julián Díaz (Arquema, S.L.), el queso Guatisea de Quesería Montaña Blanca, S.L. (Lanzarote) ha conseguido el accésit.

Leche cruda

En la modalidad de quesos tiernos con leche cruda, el primer premio ha sido para el queso Era del Cardón de Luis Martel Perdomo (Gran Canaria) y el accésit para Quesos Victorino de Doris Rocío Paredes Ollero (La Palma).

En semicurados con leche cruda, Era del Cardón de Luis Martel Perdomo ha repetido con el primer premio y el accésit ha sido para el queso El Cantil de Carmen Alicia Martínez Peña (Fuerteventura).

Por su parte, el queso Filo El Cuchillo de Filo El Cuchillo, S.L. (Lanzarote) ha recibido el primer premio en Curados de leche cruda y la Quesería Guedes de Juan Andrés Vizcaíno Guedes (Gran Canaria) el accésit.