Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 20 de abril

Comenzamos la semana con tiempo más fresco. Este lunes predominará los cielos poco nubosos o despejados en las islas más orientales mientras que en las islas occidentales aumentará la nubosidad baja sobre todo por el norte y oeste, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Calima que remitirá por la tarde. Será más persistente en Fuerteventura y La Graciosa.

RTVC.

Las temperaturas experimentarán un notable descenso, sobre todo las máximas que bajarán considerablemente y será más notable en zonas bajas. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sureste, noroeste y cumbres de las islas más altas. Probables rachas muy fuertes en altas cumbres de Tenerife durante la madrugada.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte, salvo en el litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro donde habrá mar combinada con olas que podrán alcanzar los 2m. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Cielos nubosos por el norte y oeste. En el resto poco nuboso o despejado. Calima en remisión. Viento de componente oeste moderado y temperaturas mucho más frescas.

La Palma: Nuboso en la cara oeste con claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en remisión. Viento de componente oeste moderado sin descartar rachas fuertes en el extremo sur. Temperaturas en descenso e irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos por la mañana especialmente en el norte y oeste. Se abrirán claros al mediodía. En el resto poco nuboso o despejado. Calima que remitirá por la tarde. Viento de componente oeste y temperaturas en descenso. Máximas entre los 19ºC – 24ºC.

Tenerife: Nubosidad más compacta por el norte y este. Se abrirán claros en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima en remisión. Viento de componente oeste con probables rachas muy fuertes, +70 Km/h, en Las Cañadas del Teide durante la madrugada. Temperaturas en notable descenso. Oscilarán entre los 17ºC y los 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso por el norte y suroeste durante la mañana. Al mediodía se abrirán claros. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima que disminuirá por la tarde.

Del mismo modo, el viento será de componente oeste acelerándose en los extremos sureste y noroeste. Temperaturas frescas. Máxima que rondará los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos por la mañana en la vertiente oeste.

Además, la calima persistirá toda la jornada. Viento de componente oeste moderado. Las temperaturas descenderán. Será más notable en el oeste. Máximas entre los 21ºC – 27ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos en el norte y oeste con claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima persistente. Viento de componente oeste moderado y temperaturas más frescas siendo más notable en el oeste. Máximas entre los 21ºC – 28ºC.

La Graciosa: Cielos nubosos a primera hora que tenderá a poco nuboso o despejado. Viento de componente oeste y calima significativa. Las temperaturas bajarán e irán desde los 18ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.