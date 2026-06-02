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El tiempo en Canarias | El viento ganará protagonismo

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 3 de junio

Los alisios serán los protagonistas para el resto de la semana, no solo se van a mantener sino que además ganarán bastante fuerza a última hora de este miércoles o jueves. Las rachas podrían superar los 80km/ h en los extremos de las islas más montañosas, algo menos en Fuerteventura y Lanzarote, en la isla conejera soplarán más bien hacia el sureste.

El tiempo en Canarias | El viento ganará protagonismo
Imagen RTVC

En canales entre islas también soplarán las rachas fuertes lo que podría provocar que las olas llegarán a los 2.5 metros de altura. Habrá marejada en las del sur.

La nubosidad seguirá siendo más compacta y abundante a primera y última hora en las islas occidentales y Gran Canaria, también por el norte y oeste de las orientales y con tendencia a desaparecer conforme avance la mañana. El resto estará despejado.

Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos poco importantes, se verán de forma dispersa por el norte con apertura de claros a mediodía. Habrá viento fuerte y temperaturas entre los 14 y los 17 grados.

La Palma: Las nubes bajas se situarán en el norte y pegadas a la costa este, el resto estará despejado. El viento superará en los extremos los 70km/h y las temperaturas casi no variarán.

La Gomera: Rachas cercanas a los 80 km/h en el interior a última hora. La nubosidad se quedará en los municipios del norte mientras en el resto luce el sol. Temperaturas similares.

Tenerife: Nubes a primera y última hora por el norte, alguna gota se podría escapar. Podría haber niebla en el aeropuerto del norte. En el resto habrá sol. Viento fuerte en los extremos

Gran Canaria: Nubosidad compacta baja pegada a los municipios del norte, en el resto sol. Viento fuertes con rachas rondando los 80km/h en los extremos. Temperaturas parecidas.

Fuerteventura: El viento soplará moderado y las nubes serán homogéneas en casi toda la isla por la mañana, luego despejará. Las temperaturas irán de los 19 a los 26 grados en la capital.

Lanzarote: Veremos nubes bajas compactas por la mañana y a última hora por el norte y oeste, el viento se acelerará en el sureste y las temperaturas irán de los 19 y los 25 grados.

La Graciosa: Esperamos nubes bajas durante la mañana que irán perdiendo terreno a mediodía. Se notará el viento en el mar y las temperaturas serán parecidas.

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