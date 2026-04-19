El Torneo Antonio Cano ha sido organizado por la Federación Insular de Lucha Canaria, dentro del programa ‘No Olvides Lo Nuestro’ del Cabildo de Fuerteventura

Más de sesenta pequeños luchadores y luchadoras se reúnen en el Torneo Antonio Cano / Cabildo Fuerteventura

Más de sesenta niños y niñas de las Escuelas Insulares de Lucha Canaria participaron este sábado en la Feria Agrícola, Ganadería y Pesca (FEAGA). Como una de las principales novedades de este año, la feria acogió, por primera vez, el Campeonato Individual por Edades Antonio Cano Clavijo, a cargo de la Federación Insular de Lucha Canaria.

Este evento forma parte de las actividades que el programa de difusión y deportes tradicionales ‘No Olvides lo Nuestro’ de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura.

El consejero de Deportes, Luis González, manifestó que, en el marco de Feaga, una de las ferias más importantes de ámbito regional, “no podían faltar los juegos y deportes tradicionales. En esta ocasión, como novedad, se celebra el torneo Antonio Cano que la federación desarrolla desde hace varios años, con su quinta edición”.

Las actividades de ‘No Olvides Lo Nuestro’ se extienden durante todo el fin de semana de Feaga. Incluyen muestras, talleres, exhibiciones y encuentros de deportes y juegos tradicionales como el juego del palo o el pelotamano.