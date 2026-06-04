La venta de frutales se realizará del 15 de junio al 10 de julio, ambos inclusive, en la Granja Experimental de Pozo Negro

El Cabildo de Fuerteventura pone en marcha la campaña de venta de árboles frutales a coste reducido en la Granja Experimental de Pozo Negro, esperando atender a más de 650 personas en esta edición. Las personas interesadas podrán solicitar cita previa a partir de este lunes, 8 de junio, a las 09.00 horas, a través de la web del Cabildo: https://citaprevia.cabildofuer.es/citaprevia/?idCliente=2

Imagen cedida RTVC.

La venta se realizará del 15 de junio al 10 de julio, ambos inclusive, en la Granja Experimental de Pozo Negro, a las personas que hayan solicitado cita previa. Se podrá obtener un máximo de dos higueras, tres morales, un granadero, un mango y tres ornamentales.

Granja Experimental

Tanto la presidenta del Cabildo, Lola García, como el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, ponen en valor una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la agricultura local.

Así como, el embellecimiento del paisaje majorero mediante la oferta de frutales a precios asequibles. Todos los árboles puestos a la venta son reproducidos desde la Granja Experimental de Pozo Negro. En concreto, mediante estaquillado realizado con variedades locales adaptadas a la singularidad del campo majorero.