La cita, organizada por el Cabildo de Fuerteventura es un punto de encuentro para el debate y la reflexión sobre la sostenibilidad y los retos ambientales de Canarias

Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA). Imagen Cabildo de Fuerteventura

La isla de Fuerteventura vuelve a convertirse desde este jueves en punto de encuentro para el debate y la reflexión sobre sostenibilidad con el inicio de una nueva edición de la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA), una cita organizada por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, que reunirá durante tres días a especialistas, administraciones públicas y profesionales vinculados a la conservación del territorio y la lucha frente a los desafíos ambientales.



La conferencia se articula en torno a cuatro grandes ejes temáticos: biodiversidad, economía circular, cambio climático y comunicación y sensibilización ambiental. A lo largo de las jornadas se desarrollarán ponencias y mesas redondas con la participación de más de una quincena de expertos y expertas que compartirán experiencias, proyectos y propuestas para avanzar hacia un modelo más sostenible y resiliente en Canarias.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Rodríguez, pone en valor la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA), como un espacio para compartir conocimientos, crear sinergias y esclarecer soluciones reales a los principales retos ambientales que enfrenta Fuerteventura y el resto de islas.

Durante la inauguración, la consejera Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental, Marlene Figueroa, explicó que “este año CAMA se dedica a acciones que se deben tomar, con rigor científico, para garantizar la biodiversidad y establecer el equilibrio ante el cambio climático”. “En esta conferencia vamos a tener ponentes de relevancia que van a aportar conocimiento para poder tomar decisiones e inversiones desde las administraciones públicas”.

Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA). Imagen Cabildo de Fuerteventura

Un espacio para compartir conocimiento y encontrar soluciones

Durante los días 4 y 5 de junio, el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acoge un amplio programa de conferencias y mesas de debate que abordarán cuestiones como la conservación de la biodiversidad, los efectos del cambio climático en Canarias, la gestión sostenible de los recursos, la economía circular, la restauración de ecosistemas o el papel de la comunicación y la sensibilización ambiental como herramientas para impulsar cambios positivos en la sociedad.

La Conferencia Atlántica de Medio Ambiente se consolida, así como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones conjuntas ante los desafíos ambientales que comparten los territorios insulares.

Ponencias

La primera ponencia corrió a cargo del catedrático de la facultad de Veterinaria de la ULPGC y especialista europeo en Patología Veterinaria y Forense IUSA, Antonio Fernández, quien se encargó de recordar el varamiento de cetáceos ocurrido en el año 2002 en Fuerteventura, que sentó las bases de la moratoria anti sonar por resolución europea. “Casi 25 años después hacemos un recorrido científico y vemos cómo se ha ido apuntalando esa moratoria, como ejemplo que se quiere llevar a otras partes del mundo, con Fuerteventura como referente”.

A continuación, la presidenta del Comité Nacional del Programa MaB de la UNESCO en España, Marisa Tejedor, centró su ponencia en la desertificación, “un proceso que, según la UE, es uno de los problemas más graves del planeta. Fuerteventura es susceptible de sufrirla en el 100% de su superficie y las evidencias son ya evidentes. Debemos conocer cómo actuar ante este proceso, cómo afecta el cambio climático a la desertificación y ver de qué manera podemos actuar”.

En la jornada de este jueves, intervienen también la doctora en Biología, Priscila Rodríguez, el coordinador de proyectos internacionales de ordenación territorial en Gesplan, José Luis Figueroa, la gerente de Ecoembes, Carlota Izquierdo, y el director general de E-Waste Canarias, David González.

Visita de campo a la Estación Biológica de La Oliva

La programación concluirá el sábado, 6 de junio, con una salida de campo a la Estación Biológica de La Oliva (EBO), donde las personas participantes podrán conocer sobre el terreno algunas de las principales líneas de trabajo que se desarrollan en este espacio de referencia para la investigación y conservación de la biodiversidad insular.

La visita incluirá, además, una presentación del Proyecto de Restauración de Hábitats Terrestres en Fuerteventura, una iniciativa orientada a recuperar ecosistemas degradados y reforzar la conservación del patrimonio natural de la isla.