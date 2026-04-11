Pinolere celebra la Feria del Queso de Canarias

La Feria del Queso de Canarias reúne a productores y actividades del sector primario en Tenerife

El Parque Etnográfico de Pinolere, en Tenerife, acoge este fin de semana la XV Feria del Queso de Canarias, un encuentro que reúne a productores del archipiélago y pone en valor el sector quesero artesanal y las tradiciones ganaderas.

La feria, que abrió sus puertas este sábado, cuenta con un amplio programa de actividades que incluye exposiciones de razas autóctonas, talleres de ordeño tradicional, catas, degustaciones y actuaciones musicales, según ha informado el Ayuntamiento de La Orotava.

RTVC

El recinto reúne más de medio centenar de puestos, con una treintena de queserías, además de productos tradicionales, vinos de la D.O. Valle de La Orotava y cervezas artesanales, en una cita que también ofrece demostraciones y actividades culturales vinculadas al pastoreo.