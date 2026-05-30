Respetar las normas: fundamental para evitar accidentes acuáticos

Los socorristas han advertido sobre la importancia de la precaución y el respecto por las normas para evitar accidentes acuáticos

Tras los continuos rescates y ahogamientos en las playas de las islas, los socorristas han advertido que muchos accidentes se podrían evitar, si se respetaran las normas.

Imagen archivo.

Zona de baño

Así es que, un rescate a tiempo podría cambiar el desenlace de situaciones de peligro en el agua. Por su parte, y aunque los socorristas deben pasar un curso de actualización cada dos años para estar preparados ante cualquier situación, advierten que es fundamental la actitud de los bañistas y el respeto de las normas en cualquier zona de baño.

Cabe destacar que en lo que va de año 62 personas han sufrido accidentes acuáticos en Canarias y de ellos el 90% se han producido en el mar. No obstante, es prioritario atender siempre a las indicaciones de los profesionales de salvamento, ya sea en espacio abiertos, como en piscinas y otros recintos privados.

