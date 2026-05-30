Respetar las normas: fundamental para evitar accidentes acuáticos

Los socorristas han advertido sobre la importancia de la precaución y el respecto por las normas para evitar accidentes acuáticos
Tras los continuos rescates y ahogamientos en las playas de las islas, los socorristas han advertido que muchos accidentes se podrían evitar, si se respetaran las normas.
Zona de baño
Así es que, un rescate a tiempo podría cambiar el desenlace de situaciones de peligro en el agua. Por su parte, y aunque los socorristas deben pasar un curso de actualización cada dos años para estar preparados ante cualquier situación, advierten que es fundamental la actitud de los bañistas y el respeto de las normas en cualquier zona de baño.
Cabe destacar que en lo que va de año 62 personas han sufrido accidentes acuáticos en Canarias y de ellos el 90% se han producido en el mar. No obstante, es prioritario atender siempre a las indicaciones de los profesionales de salvamento, ya sea en espacio abiertos, como en piscinas y otros recintos privados.