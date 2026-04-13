CD Tenerife B vs CD Coria | J32 Segunda Federación 25-26

CD Tenerife B vs CD Coria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 19 de abril. Partido correspondiente a la J32 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife B y CD Coria se enfrentan este domingo 19 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Partido correspondiente a la jornada 32 de la Segunda Federación.

CD Tenerife B vs CD Coria | J32 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto tinerfeño llega al duelo tras perder por 1-3 en casa ante el Elche Ilicitano. El filial tinerfeño se encuentra en sexta posición.

Por su parte, el CD Coria se encuentra en puestos de ascenso de playoff, con 51 puntos. Es decir, está en la quinta posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife B y CD Coria

En la clasificación, el Tenerife B se encuentra en 6ª posición con 47 puntos. En cambio, el Coria ocupa la quinta posición. El conjunto extremeño con 51 puntos se encuentra con 4 puntos más que el equipo blanquiazul.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife B y CD Coria

El CD Tenerife B y el Elche Ilicitano se han enfrentado solamente tres veces, el Tenerife B ganó una, empataron otro y el Coria ganó el último. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado dos de ellos y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo extremeño llega habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro.

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