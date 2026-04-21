Un hombre en estado grave tras el incendio de una vivienda en Santa Lucía de Tirajana

Dos personas han resultado heridas, una de gravedad, en el incendio de una vivienda en Santa Lucía de Tirajana

Un hombre de 45 años y una mujer de 40 resultaron afectados, el primero de carácter grave, tras el incendio que tuvo lugar sobre las 15.00 horas de este miércoles en una vivienda ubicada en la Calle Néstor de la Torre del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio extinguieron el fuego, que se había iniciado en la cocina, y ventilaron el inmueble.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a dos personas, entre ellas un hombre que presentó una intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de segundo grado con pronóstico grave. Lo trasladaron en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Además, una mujer sufrió una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado. También la trasladaron en una ambulancia sanitarizada al mismo centro hospitalario.

Por su parte, Guardia Civil y Policía Local colaboraron en el dispositivo e instruyeron las diligencias correspondientes.