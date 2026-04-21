El acusado, que ejerció durante ocho años en la isla, niega los hechos, y a pesar de los testimonios de alumnos y docentes, la Fiscalía solicita su libre absolución

Visto para sentencia el juicio contra un profesor de Lanzarote por presuntos abusos a alumnas

Testimonios

La justicia canaria ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra un docente que ejerció durante casi una década en un colegio de Lanzarote. El acusado se enfrenta a cargos por presuntos abusos sexuales a tres menores que eran sus alumnas.

Durante la sesión, han comparecido tanto antiguos alumnos como compañeros de profesión. Los testigos coincidieron en que el maestro mantenía una relación «muy cercana» con sus estudiantes. Pero algunos profesores matizaron que su actitud no se ajustaba a los estándares habituales de la profesión.

Por su parte, varios alumnos describieron ante el tribunal cómo, presuntamente, el acusado sentaba a las menores sobre sus rodillas para realizar tocamientos en distintas partes del cuerpo, e incluso del daba «besos en la oreja o el cuello». También relataron que si las alumnas se resistían eran humilladas.

La Fiscalía pide la libre absolución

Uno de los puntos más llamativos del proceso es la postura del Ministerio Fiscal, que ha solicitado la libre absolución del acusado al no considerar acreditados los hechos delictivos. Por su parte, el maestro ha negado rotundamente todas las acusaciones durante su declaración.

Antecedentes y contexto judicial

No es la primera vez que este docente se sienta en el banquillo. El acusado ya fue juzgado hace dos años por un delito de naturaleza similar. En aquel proceso anterior, el tribunal dictaminó su absolución al no encontrar pruebas concluyentes.

El futuro profesional y legal del maestro queda ahora en manos de los magistrados, quienes deberán dirimir si los testimonios presentados son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, especialmente ante la falta de apoyo de la acusación pública.