Incendian un aula y causan destrozos en el CEIP Los Geranios

El centro escolar Los Geranios de Arrecife, en Lanzarote, amanece con manchas de pintura y mobiliario calcinado tras un asalto nocturno, por lo que la Policía Nacional ya investiga los hechos

Incendian un aula y causan graves destrozos en el CEIP Los Geranios

Un ataque bajo el amparo de la noche

Indignación en la comunidad educativa de Lanzarote. El CEIP Los Geranios, ubicado en Arrecife, ha sido objeto de un grave acto vandálico durante la pasada madrugada. Los autores del asalto accedieron al recinto escolar en horario nocturno, logrando burlar los sistemas de seguridad del centro.

El balance de los daños: un aula ha quedado completamente calcinada por las llamas, mientras que otras dependencias han amanecido con pintadas y destrozos materiales de diversa consideración. A pesar de que las alarmas del colegio funcionaron, el ataque no pudo ser detectado a tiempo para evitar los daños.

Reubicación del alumnado y medidas urgentes

La dirección del centro y el cuerpo docente han trabajado a contrarreloj desde primera hora de esta mañana para garantizar la actividad lectiva. El alumnado afectado por el incendio y los destrozos ha tenido que ser reubicado en otros espacios dentro del mismo centro para poder continuar con las clases.

Mientras, la investigación está en curso. La Policía Judicial y la Policía Nacional han estado en el lugar analizando las pruebas. También revisando posibles cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Encontrar a los culpables

Desde el entorno escolar y local se espera que la investigación avance con rapidez. El objetivo es identificar cuanto antes a los autores de este ataque contra la infraestructura pública.

Por el momento, se desconoce si los asaltantes sustrajeron material educativo o tecnológico, o si el objetivo principal era simplemente el sabotaje y el daño a las instalaciones. El centro espera recuperar la normalidad en las aulas afectadas en cuanto finalicen las labores de peritaje y limpieza.