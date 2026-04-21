Desde las 9:00 horas, solo de forma telemática a través de la web del área de Fiestas, se podrá acceder a las 720 mesas disponibles para el 2 de mayo

Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, abrirá este jueves, 23 de abril, la venta de las mesas y sillas para el Baile de Magos, que se celebrará el sábado 2 de mayo, a partir de las 21:00 horas, en el entorno de la calle La Noria.

Desde el jueves, a partir de las 9:00 horas, las personas interesadas podrán dirigirse a la página web del área de Fiestas, en la dirección https://fiestasdesantacruz.com/, para reservar alguna de las 720 mesas (con 10 sillas por mesa) disponibles. En esta edición no habrá venta presencial en las oficinas de Fiestas. El coste de la mesa será de 15 euros más cincuenta céntimos de gastos de gestión (el pago se realizará exclusivamente mediante tarjeta bancaria), y cada persona podrá reservar un máximo de 2.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, señaló que “el Baile de Magos es una de las citas más concurridas de las fiestas, por lo que un año más ponemos a disposición de los ciudadanos todos los recursos necesarios para atender la alta demanda de la reserva de mesas”. El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, resaltó por su parte “la importancia que tiene este acto de cara a reforzar la identidad de nuestra cultura y disfrutar de nuestras tradiciones”.

Zona del Baile de Magos

Cabe recordar que el entorno urbano habitual para la celebración del Baile de Magos se localiza entre las calles de Antonio Domínguez Alfonso (La Noria), Calle Nifú-Nifá, Campo Castro, Calle Bravo Murillo, así como en las plazas de Europa y de la Iglesia de la Concepción. Este año se suma, además, por segundo año consecutivo, la calle Candelaria y la calle Santo Domingo. El recinto estará acotado y se podrá acceder de forma gratuita por cualquiera de los puntos de control habilitados, donde se comprobará la correcta vestimenta del traje tradicional canario.

Los bailes de taifa se celebrarán en los escenarios dispuestos en la Plaza de Europa y el de Campo Castro, que estarán amenizados desde las 22:00 horas por diferentes agrupaciones folclóricas. El escenario del Charco de la Casona, ubicado junto al puente del Cabo, presentará un ambiente de verbena tradicional con la actuación de varias orquestas populares desde las 00.00 horas.