El Forbes Tenerife Innovation Tourism Summit reúne a expertos y líderes del sector para impulsar un modelo más sostenible, digital y resiliente en la isla

Tenerife ha centrado el debate internacional sobre la transformación del sector turístico durante la celebración del Forbes Tenerife Innovation Tourism Summit 2026, un encuentro que ha reunido en el Hotel Iberostar Grand Mencey de Santa Cruz a representantes institucionales, líderes empresariales y expertos tecnológicos y científicos.

El foro, impulsado por Forbes España con el apoyo del Cabildo a través de Turismo de Tenerife, abordó los principales retos de los destinos maduros en un contexto global cambiante, con especial atención a la transición hacia un modelo más innovador, sostenible y conectado con el territorio.

Además, durante la jornada se pusoel foco en la planificación basada en datos, la profesionalización del sector y la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para garantizar la competitividad.

Tenerife se posiciona en el debate global sobre el turismo del futuro con Forbes. Cabildo de Tenerife

Modelo turístico resiliente y regenerativo

Además, el programa incluyó mesas de análisis sobreinversión, inteligencia artificial, regulación y diversificación de la oferta turística, destacando ámbitos como la gastronomía, la cultura, el turismo rural o el astroturismo.

El encuentro concluyó con la presentación de un manifiesto que traza una hoja de ruta para avanzar hacia un modelo turístico más resiliente y regenerativo, consolidando a Tenerife como referente internacional en innovación aplicada al turismo.