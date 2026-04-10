El objetivo de la moción es regularizar el polígono industrial de El Majano, pese a contar con un proyecto de urbanización técnicamente favorable

El pleno del Cabildo de El Hierro ha aprobado por unanimidad una moción para impulsar la regularización y ejecución del polígono industrial de El Majano, en Valverde, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico de la isla.

Imagen archivo RTVC.

El objetivo de la moción es regularizar esta zona que, pese a contar con un proyecto de urbanización técnicamente favorable y con informes sectoriales positivos, permanece bloqueada debido a la falta de adecuación del procedimiento administrativo al sistema de cooperación previsto en la normativa autonómica.

Fondos públicos

Esta situación ha impedido la regularización de instalaciones industriales existentes, algunas impulsadas por el propio Cabildo, y ha frenado proyectos estratégicos como la futura sede de bomberos forestales o la puesta en marcha de naves industriales construidas con fondos públicos, detalla la corporación insular en una nota.

La legislación vigente permite desbloquear esta situación mediante instrumentos como los convenios urbanísticos de gestión con efectos de plan, facilitando la colaboración entre administraciones para avanzar en la ejecución del polígono.

Evaluación ambiental

La moción aprobada advierte de la urgencia de actuar, ya que la evaluación ambiental favorable del proyecto, publicada en agosto de 2022 en el Boletín Oficial de la Provincia, tiene como fecha de caducidad agosto de 2026, lo que podría suponer la pérdida del trabajo realizado si no se adoptan las medidas a tiempo.