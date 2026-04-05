El Cabildo herreño lanza una marca común que integra el turismo, la artesanía y el sector primario en una red de colaboración

El Cabildo de El Hierro presenta el proyecto estratégico ‘El Alma de Mi Tierra’. Esta iniciativa busca coordinar a productores y hosteleros para crear una oferta turística singular y diferenciada. La propuesta utiliza fondos del Plan de Acción Climática para fortalecer la economía local mediante la sostenibilidad y la identidad territorial.

‘El Alma De Mi Tierra’, La Propuesta Herreña Que Unirá A Los Sectores Productivos En La Isla En Una Marca Común / Cabildo de El Hierro

El presidente insular, Alpidio Armas, defiende esta idea para construir la isla desde abajo hacia arriba. El dirigente busca integrar el turismo y el sector primario para evitar ofrecer un destino genérico. Actualmente, la economía depende en un 75 % del turismo frente al 9 % del sector primario.

Esta descompensación obliga a redefinir el modelo actual hacia uno más equilibrado y resistente. La institución insular pretende que ambos sectores trabajen juntos para generar experiencias vinculadas al territorio. De este modo, los visitantes disfrutarán de productos con un origen y una calidad certificados.

Por consiguiente, el proyecto nace como una herramienta económica clave para el futuro de la población herreña. La marca común servirá de paraguas para quienes producen, transforman y ofrecen servicios en la isla. El Cabildo subraya que la iniciativa es abierta y participativa para todos los agentes.

Calidad y trazabilidad digital

La corporación creará una marca de garantía para certificar el compromiso de las empresas adheridas. Este sello distinguirá a los restaurantes y alojamientos que prioricen siempre el producto local. Además, los artesanos contarán con un respaldo oficial que pondrá en valor su trabajo manual.

El plan incluye el diseño de rutas agroturísticas y visitas guiadas a los centros de producción. Los turistas podrán participar en talleres y experiencias directas con los agricultores y ganaderos locales. Estas actividades enriquecerán la oferta de ocio y potenciarán el consumo de cercanía.

Asimismo, el equipo técnico desarrolla una plataforma web con un mapa interactivo de la isla. El portal mostrará un catálogo completo de productos y sistemas avanzados de trazabilidad digital. Gracias a esto, el consumidor conocerá la historia real que existe detrás de cada artículo comprado.