Defiende avances en infraestructuras y nuevos proyectos para garantizar la solidez energética y evitar apagones

El Partido Popular ha hecho balance de la gestión energética en Tenerife, asegurando que la isla se posiciona como la más sólida del archipiélago en esta materia.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó la mejora de la estabilidad de la red eléctrica en los últimos dos años y el desbloqueo de proyectos clave para garantizar el suministro.

Entre las iniciativas, sobresale la tramitación de una planta de generación de emergencia en el puerto de Santa Cruz, que permitiría actuar en caso de riesgo de apagón, así como el impulso a la central hidroeléctrica de Güímar, considerada estratégica para el desarrollo de energías renovables.

El PP destaca a Tenerife como la isla con mayor solidez energética de Canarias. PP Canarias

Conexión eléctrica con La Gomera

Además, se plantean proyectos como el hidrógeno verde y el refuerzo del papel del puerto de Granadilla como nodo energético.

Por su parte, el consejero autonómico Mariano H. Zapata calificó estos avances como un “salto histórico”, subrayando la implantación de medidas para afrontar el déficit energético y mejorar la seguridad del sistema.

También destacó la conexión eléctrica con La Gomera y el impulso a las renovables como pilares para garantizar el futuro energético de Tenerife.