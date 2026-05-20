InicioNoticias

Adrián Núñez Barbuzano, vencedor del campeonato de jóvenes cocineros de GastroCanarias

RTVC
Añade a RTVC en Google

El joven cocinero tinerfeño ha ganado el undécimo campeonato que se ha celebrado dentro de GastroCanarias 2026, donde también se premió a Jeremy Rodríguez Moreno como mejor ayudante

Adrián Núñez Barbuzano, de Tenerife, se ha proclamado vencedor del 11º Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineros y Cocineras Gran Premio Binter La Cocina en Verde, concurso celebrado durante la veinte edición de GastroCanarias 2026.

En el evento, celebrado en el Recinto Ferial de Tenerife, también se premió a Jeremy Rodríguez Moreno como mejor ayudante.

Adrián Núñez, ganador del Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineros y Cocineras Gran Premio Binter La Cocina en Verde
Adrián Núñez, ganador del Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineros y Cocineras Gran Premio Binter La Cocina en Verde

El podio del 11º Campeonato de Canarias de Jóvenes Cocineros y Cocineras Gran Premio Binter La Cocina en Verde lo completaron María Agustina Rosa Larrieu, de Tenerife, segunda clasificada, y Eric Rodríguez, de Gran Canaria, tercer clasificado.

En esta edición, los participantes tuvieron que presentar un plato de cuatro raciones inspirado en La Cocina en Verde, a partir de la caja sorpresa que se dio a conocer momentos antes de la competición.

La actual edición de GastroCanarias 2026 se celebra desde el 19 al 21 de mayo en la Gran Nave del Recinto Ferial de Tenerife y se ha consolidado como uno de los principales encuentros profesionales del sector gastronómico, hostelero y alimentario de Canarias.

Pizza clásica y napolitana

También durante esta edición se ha proclamado vencedores del campeonato de pizza clásica y napolitana a Luciano Lucía y Antonio Cazorla.

Se trata del séptimo campeonato de Canarias de Pizza Gran Premio IF&B Grupo Comit, que se celebró en el escenario Heineken, y cuyo jurado premió a Luciano Lucía como mejor imagen de la modalidad clásica y a Antonio Cazorla en la modalidad napolitana

El podio del 7º Campeonato de Canarias de Pizza Gran Premio IF&B Grupo Comit en su modalidad de pizza clásica lo completaron Lorenzo Toto, segundo, y Ricardo Borello, tercero. Con respecto a la modalidad de pizza napolitana, el segundo clasificado fue Giovanni Cianniello y el tercero, Ezequiel Moreno.

Cada participante tuvo que preparar una pizza por cada categoría en la que participó, en directo, delante del numeroso público asistente, y en un máximo de 12 minutos de tiempo. Asimismo, solo se pudieron utilizar los ingredientes indicados en el momento de la inscripción.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias insiste en que la UE permita medidas excepcionales para limitar la compra de vivienda por no residentes

El ‘Arca de Noé’ de las semillas del mundo conserva las de acebuches de Canarias

Televisión Canaria apuesta por el humor este viernes con la emisión del espectáculo ‘Entradas ProhiVidas’ de Kike Pérez

Euskadi y Canarias piden tener «voz y voto» en el despliegue del Pacto Europeo de Migración

El Gobierno canario prevé que la reforma de la Ley del Suelo llegue en julio al Parlamento