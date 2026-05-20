Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 21 de mayo

Las previsiones apuntan a que el mes de mayo terminará con temperaturas por encima de la media. Este jueves esperamos algunas nubes bajas en zonas del norte a primeras y últimas horas en torno a los 700 metros de altitud que perderán consistencia conforme avance la jornada.

En las islas orientales serán más frecuentes por la cara oeste. Las cumbres y muchos municipios del sur estarán despejados y con ligera calima en altura difuminando el horizonte.

Mapa de la previsión meteorológica para este jueves 21 de mayo. Imagen RTVC

Las temperaturas irán en ligera ascenso y podría llegar a los 30 grados en puntos del interior del sur de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

El viento tenderá a amainar en general aunque por la noche alguna racha se podría dar en los extremos y área metropolitana de Tenerife.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno a los 2 metros de altura también en canales entre islas.

Previsión por islas

El Hierro: La humedad seguirá en descenso. Veremos nubes al norte al amanecer que se reducirán. Habrá más ratos de sol hacia el sur. Las temperaturas irán de los 14 a los 18 grados.

La Palma: Esperamos nubes por la mañana en el norte y nordeste, el resto estará más despejado con ligera calima en el horizonte. Las temperaturas irán de los 17 a los 24 grados.

La Gomera: El viento soplará más fuerte por la tarde-noche. Las nubes serán de tipo bajo poco importantes en el norte, de resto cielos despejados con temperaturas algo más altas.

Tenerife: Amanecerá con cielos grises por el norte y algunas nubes por el sur que luego se disiparán. Se notará la calima en altura y el viento se acelerará en los extremos. Más calor.

Gran Canaria: Nubes bajas en el norte al amanecer y cielos despejados tanto en la cumbre como en el sur. El viento arreciará por la tarde y las temperaturas subirán algo más.

Fuerteventura: La nubosidad se pegará a la vertiente oeste y tenderá a reducirse pero no se irá del todo. El resto de la isla estará despejado y con calima. Las temperaturas subirán.

Lanzarote: Tendremos poco viento en general. Las nubes se concentrarán en el oeste y norte e irán a menos, en el resto sol y algo de calima. Las temperaturas irán de los 18 a los 26 grados.

La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos gran parte del día más compactos a primeras y últimas horas. Menos viento y temperaturas sin grandes cambios.