Álvarez afirma que es un campo que le ha permitido conocimiento, experiencia y resolución de conflictos

De ser recepcionista de hotel a subdirectora en menos de 4 años. Así ha sido el ascenso meteórico de Alba Álvarez. Una nueva responsabilidad que asume en un sector que sigue siendo el motor económico principal en las Islas.

Informa. RTVC.

Esfuerzo y dedicación

Alba Álvarez se graduó en Turismo en verano de 2022 y nada más hacerlo comenzó a trabajar de recepcionista. Tras dos años de esfuerzo y dedicación, le ofrecieron ser subdirectora. Un salto en su carrera profesional hacia un cargo de responsabilidad.

Trayectoria de Lara Álvarez

Afirma que es un campo que le ha permitido conocimiento, experiencia, resolución de conflictos, toma de decisiones, así como control de operativa. Del mismo modo, ha afirmado que «no se lo esperaba, pero que aceptó el reto».

Imagen de Alba Álvarez.

«Se trata de un sueño hecho realidad, el poder contribuir en este gran sector, con mis raíces y esencias, así como poder representar el talento local», ha explicado esta joven canaria.