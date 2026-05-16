Durante la manifestación se reiteró la necesidad urgente de mejora en esta zona de litoral del norte de Tenerife

Manifestación por parte de la plataforma ‘SOS San Marcos’ para reivindicar mejoras en la playa de San Marcos, de Icod de los Vinos. La marea azul llegó este sábado a las puertas de la Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife como un objetivo claro, exigir el desbloqueo de la playa de Icod de los Vinos, pues según afirman desde el colectivo llevan más de diez años de espera para ejecutar el proyecto para su rehabilitación.

Informa. RTVC.

Una manifestación que congregó a cientos de personas. Por su parte, el colectivo aseguró que la situación “ya es insostenible” después de años de retrasos administrativos, pérdida de arena, daños en el entorno y ausencia de soluciones definitivas para uno de los espacios más emblemáticos del norte de Tenerife.

Imagen archivo RTVC.

“SOS San Marcos” sostuvo que mencionado lugar “no puede seguir esperando”, pues necesita una respuesta urgente y coordinada que permita desbloquear definitivamente el proyecto.