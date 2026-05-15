La plataforma denuncia el grave deterioro de la playa de Icod de los Vinos y la falta de coordinación entre administraciones, por lo que han convocado una concentración ante la sede del Gobierno de Canarias.

SOS Playa de San Marcos se moviliza para exigir el desbloqueo de las obras tras tres años de parálisis.

La plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, ha convocado una concentración este fin de semana frente a la sede del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife para denunciar el bloqueo administrativo que mantiene paralizado el proyecto de recuperación de este enclave litoral desde hace tres años.

Así lo explicó en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria la portavoz del colectivo, Ana Delia González, quien lamentó el avanzado deterioro que sufre la playa y la falta de avances pese a contar con un proyecto ya aprobado.

Una playa “irreconocible”

González describió la situación actual de la playa de San Marcos como «un deterioro extremo» en comparación con décadas anteriores. “Es como comparar a una jovencita de quince años con una señora de ochenta”, señaló.

Según detalló, la playa presenta una notable pérdida de arena, sustituida en gran parte por callaos, accesos complicados para los usuarios, aceras dañadas tras los temporales, el muelle cerrado y la desaparición de negocios de restauración en la zona. “Lo único que no han podido estropear es el agua”, ironizó.

Bloqueo administrativo y falta de coordinación

Desde la plataforma denuncian que el principal obstáculo es la falta de coordinación entre administraciones. El proyecto, presupuestado en unos siete millones de euros, sigue pendiente —según explicó— de un informe de impacto medioambiental, tras años de retrasos y cambios de criterio.

“Se pasan la pelota unos a otros: que si Costas, que si el Gobierno de Canarias, que si las competencias transferidas… mientras tanto, la playa sigue deteriorándose”, criticó.

La portavoz también cuestionó la falta de voluntad política para desbloquear una actuación que consideran prioritaria para el municipio.

Ana Delia González: “Es como comparar a una jovencita de quince años con una señora de ochenta”.

Una reivindicación “apartidista”

González subrayó que la plataforma mantiene una posición apartidista y que su único objetivo es la recuperación de la playa, independientemente de qué administración o partido impulse la solución.

“No queremos entrar en debates políticos. Lo que queremos es que arreglen la playa”, afirmó.

Movilización y posibles nuevas acciones

La concentración prevista en Santa Cruz de Tenerife busca presionar al Ejecutivo autonómico como “organismo superior” para agilizar los trámites. No obstante, desde SOS Playa de San Marcos no descartan llevar sus reivindicaciones a otras instancias, incluso a nivel estatal si fuera necesario.

“Estamos dispuestos a todo. Llevamos doce años luchando y no nos vamos a quedar parados”, advirtió González.

La plataforma espera ahora que la movilización contribuya a desbloquear un proyecto clave para recuperar uno de los enclaves naturales más emblemáticos del norte de Tenerife.







