El Pontífice visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias entre el 6 y el 12 de junio para defender la centralidad del ser humano

El papa León XIV viajará a España el próximo mes de junio para presentar su primera encíclica titulada ‘Magnifica humanitas’. El Pontífice recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife durante una semana de visita apostólica oficial. Esta gira busca reflexionar sobre el impacto tecnológico en la sociedad y fortalecer el apoyo a los colectivos más vulnerables.

León XIV traerá su primera encíclica para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial / Imagen de archivo

El nuevo texto pontificio pone el foco en los peligros que amenazan a la humanidad actualmente. La encíclica dedica un apartado extenso a los desafíos éticos de la Inteligencia Artificial. El papa firma el documento hoy mismo para coincidir con el aniversario de la histórica ‘Rerum novarum’.

Luis Argüello destaca la alegría de la Iglesia ante esta publicación tan esperada. El presidente de la Conferencia Episcopal subraya la importancia de proteger la dignidad de cada persona. La encíclica resalta la esencia humana frente al avance desmedido de los algoritmos modernos.

El Vaticano busca emular el impacto social que logró León XIII en el siglo XIX. Aquel texto marcó un hito durante las grandes revoluciones industriales de la época. Ahora, León XIV pretende orientar a los fieles en plena era de la digitalización.

El itinerario por territorio español

La visita comenzará en Madrid con un encuentro cargado de simbolismo social. El Pontífice acudirá al centro de personas sin hogar situado en el barrio del Lucero. Allí compartirá tiempo con los usuarios del centro y escuchará la voz de Niña Pastori.

La artista gaditana actuará ante el santo padre tal como hizo anteriormente con Juan Pablo II. Esta parada representa la puerta de entrada de Robert Prevost a nuestro país. El papa conoce bien España por su antigua etapa como prior general de los Agustinos.

La gira continuará por Barcelona antes de poner rumbo hacia el archipiélago canario. Las autoridades religiosas califican este viaje de una semana como una estancia relativamente larga. El periplo coincide además con el primer aniversario del inicio de su pontificado.

Canarias como cierre y símbolo migratorio

Las Islas Canarias funcionarán como la «puerta de salida» de este viaje apostólico tan relevante. El arzobispo de Valladolid vincula esta elección con el drama que viven actualmente los refugiados. El Pontífice quiere visibilizar la realidad de la migración en condiciones extremas desde las islas.

La visita a Gran Canaria y Tenerife supone un gesto de paz para todo el archipiélago. León XIV invita a vivir la comunión de la Iglesia desde todas sus realidades. El Papa sitúa a los más necesitados como los verdaderos protagonistas de sus jornadas.