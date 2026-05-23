Está previsto que los operarios de la contrata que realiza esta obra de emergencia, abran el paso provisional por un solo carril de la vía de entrada al barrio de La Culata

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige Augusto Hidalgo, abre esta sábado un paso eventual, con un solo carril regulado por semáforos, en la Carretera de La Culata (GC-608), en el municipio de Tejeda, lo que permitirá a los residentes poder entrar y salir al barrio con sus vehículos privados tras dos meses de obras a causa de un derrumbe ocasionado por la borrasca Therese a finales de marzo.

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También, provisionalmente, y desde este viernes y hasta el lunes se abre la GC-210, la carretera que une La Aldea con Artenara, y que también llevaba dos meses cerrada por derrumbes sobre la vía entre Parralillo y Acusa causados por las lluvias de Therese.

Este sábado, entre las 8:30 y las 9:00, está previsto que los operarios de la contrata que realiza esta obra de emergencia, abran el paso provisional por un solo carril de la vía de entrada al barrio de La Culata, que permanecía aislado al tránsito rodado desde que el agua de lluvia se llevara por delante el muro que sostenía la carretera el pasado 21 de marzo.

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Situación de aislamiento

Para paliar esta situación de aislamiento, Obras Públicas del Cabildo habilitó un paso en precario por la finca de un particular con una rampa de tierra que permitió a los vecinos a sacar sus coches hacia la parte de la carretera no afectada, y dejarlos allí estacionados. De esta forma, los vecinos podían salir andando de sus casas, atravesar a pie el tramo de carretera afectado y recoger su coche en el otro lado para desplazarse a otros puntos del municipio.

A partir de este sábado ya podrán llegar con sus coches hasta la puerta de sus casas y volver a aparcar sus vehículos junto a sus domicilios.

Reconstrucción de la carretera

La obra de la GC-608 pertenece al lote 5 de los 18 contratos que se adjudicaron por la vía de emergencia tras finalizar la borrasca para atender 24 incidencias ocurridas en 21 carreteras de la isla a causa de la lluvia. Este Lote 5 se adjudicó por 1.488.000 euros, aunque, al ser una actuación de emergencia, estas cantidades podrían variar al final.

Tal y como expuso el vicepresidente Augusto Hidalgo el pasado lunes a los vecinos en una reunión organizada por el alcalde Francisco Perera, la actuación de La Culata reúne una gran complejidad porque, además de reconstruir la carretera afectada, se van a realizar importantes obras de encauzado del barranco y se van a reforzar con hormigón armado varios muros más de la vía, lo que conllevará varias semanas más de obras.

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Sin embargo, desde Obras Públicas se ha dado prioridad a la finalización de la reconstrucción de la carretera para permitir el paso de los vecinos de la zona y mantener abierta la vía en precario mientras se continúan el resto de trabajos.

Viejos muros de gravedad

En esta primera fase de reconstrucción de la carretera, la empresa adjudicataria ha levantado un nuevo muro de hormigón armado de 7,5 metros de altura por 20 de largo. Ese muro se ha rellenado con tierra y posteriormente con más hormigón. En total, se ha empleado 450 metros cúbicos de hormigón en este muro. También se ha gunitado (cubrir de hormigón) parte de los viejos muros de gravedad de la carretera.

A partir del lunes, los trabajos de este lote se centrarán en realizar importantes obras de drenaje bajo la carretera para evitar que se vuelva a obturar de tierra y piedras los desagües de agua de lluvia, como ocurrió en marzo pasado. De esta forma, se van a construir desagües de agua de lluvia de más de dos metros, cuatro veces más grandes que los anteriores, y se va a acondicionar el barranco para evitar que una tromba de agua y tierra vuelva a causar daños en la carretera. También se van a afianzar varios muros antiguos con anclajes de hierro y hormigón.