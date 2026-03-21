Los incidentes más comunes en las islas en las últimas horas: desprendimientos en diversas vías y cancelación de vuelos

Los datos disponibles del 112 Canarias, actualizados a las 9:30, apuntan a unos 600 incidentes en toda Canarias desde el inicio de la borrasca. La mayoría en Tenerife y Gran Canaria, y un total de seis personas heridas de diversa consideración, ha informado este sábado el 112.

Desde este viernes se atendieron avisos por achique de agua en viviendas y locales, caída de ramas y objetos a la vía, así como desprendimientos en carreteras del interior de las islas más montañosas.

Carreteras cerradas

La carretera GC-60 se encuentra totalmente inoperativa en el tramo que une Ayacata y Tejeda por la gran cantidad de desprendimientos habidos como consecuencia del paso de la borrasca Therese por Gran Canaria, informa el Cabildo de la isla.

Una piedra de grandes dimensiones ha caído en la vía, lo que ha obligado al cierre del tramo comprendido entre el barranco de Tejeda, aproximadamente en el kilómetro 3+000, y Ayacata, kilómetro 14+300, indica la corporación en su cuenta de X.

«Mucha precaución, Therese sigue impactando de forma desigual en la isla de Gran Canaria. Durante la madrugada ha habido algunas incidencias, como el desprendimiento de esta roca de gran tamaño entre Ayacata y Tejeda», indica el Cabildo.

Incidencias en La Gomera

Los desprendimientos en carreteras han centrado las incidencias registradas en La Gomera por el paso de la borrasca Therese en las últimas 24 horas, con una veintena de actuaciones atendidas, según el Centro Coordinador de Operativa Insular (CECOPIN).

Desprendimientos en La Gomera. Imagen del Cabildo de La Gomera.

El Cabildo de La Gomera ha informado este sábado en una nota de que los incidentes están relacionados principalmente con desprendimientos, caída de ramas y pequeñas inundaciones en distintos puntos de la isla.

El consejero de Emergencias, Héctor Cabrera, ha detallado que desde la tarde del viernes se han producido desprendimientos en la GM-1, en los tramos de Tamargada y Macayo (Vallehermoso), así como en Las Orijamas y Vueltas (Valle Gran Rey), y en la zona previa al acceso a El Rejo, tras el túnel de la Cumbre.

En la GM-2, se han registrado desprendimientos en el acceso a San Sebastián y caída de ramas en su paso por el Parque Nacional de Garajonay.

Asimismo, en la carretera CV-17, entre Epina y Alojera, se ha actuado por la caída de árboles y piedras en varios puntos del trazado.

Fred Olsen mantiene cerrada la línea interna

La naviera Fred Olsen ha informado este sábado de que mantiene cancelada durante esta jornada la línea costera de La Gomera, que une Valle Gran Rey, Playa Santiago y San Sebastián, por las condiciones meteorológicas adversas.

A través de sus redes sociales, Fred Olsen ha señalado que se trata de una línea, operada con el buque Benchi Express, donde los pasajeros pueden utilizar medios alternativos para trasladarse por tierra.

La línea se mantiene cerrada desde el pasado jueves por precaución ante los efectos de la borrasca Therese, que mantiene en alerta por lluvia, viento y fenómenos costeros a toda Canarias.

Cancelaciones en los aeropuertos canarios

Los aeropuertos de Canarias registran durante la mañana de este sábado seis cancelaciones debido a los efectos de la borrasca ‘Therese’ en su paso por las islas, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Según informa Aena, ante fenómenos meteorológicos adversos en el Aeropuerto de La Palma, se han registrado tres cancelaciones de vuelos procedentes de Tenerife Norte, más otra cancelación procedente de Gran Canaria.

En el Aeropuerto de El Hierro, por su parte, se han cancelado dos vuelos con origen en Tenerife Norte.

En la jornada de este viernes, los aeropuertos canarios llegaron a registrar hasta 25 cancelaciones y cinco desvíos ante el impacto que en diversos puntos del archipiélago ha tenido la borrasca ‘Therese’.

Previsión en Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha desactivado el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección Civil de Fuerteventura desde este sábado debido a la actualización de las alertas meteorológicas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que pasan a prealerta.

La desactivación del PEIN supone la recuperación con normalidad de las actividades al aire libre organizadas por el Cabildo y en las instalaciones deportivas dependientes de la Corporación insular, que se encontraban suspendidas, según ha informado la corporación insular en una nota.

Sin embargo, la Consejería de Seguridad y Emergencias del Cabildo, en coordinación con ayuntamientos y el resto de administraciones, continúa la vigilancia, por lo que ruega a la población seguir manteniendo las precauciones, especialmente en zonas costeras.