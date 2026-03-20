Más de 300 incidencias en Canarias por la borrasca Therese

La lluvia ha dejado 55,4 litros de agua por metro cuadrado en San Mateo (Gran Canaria), 48,2 en Las Tirajanas (Gran Canaria), 45,2 en Cuevas del Pilar (Gran Canaria), 40,8 en las Cañadas del Teide (Tenerife) y 36,0 en Tejeda (Gran Canaria).

Desprendimientos en Hermigua en La Gomera.

El 112 ha gestionado en Canarias durante la madrugada de este viernes más de 300 incidentes relacionados con la borrasca Therese.

La meteorología adversa derivada de esta borrasca y que ha afectado al archipiélago en las últimas horas ha generado unos 200 incidentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y un centenar en la de Las Palmas, según informa el 112 Canarias.

La mayoría de las incidencias gestionadas hasta ahora se refieren a obstáculos en la vía pública por desprendimientos en laderas y caídas de arbolado o mobiliario urbano. También se ha registrado alguna interrupción en el suministro eléctrico y diversos achiques de agua.

Carreteras cerradas

En Gran Canaria permanecen cerradas por el mal tiempo las carreteras GC-200, GC-210, GC-608 y GC-505, según informa en la misma red social.

Cinco islas del archipiélago canario tienen este viernes activa la alerta naranja (peligro) por lluvias, vientos de hasta 100 km/h y fenómenos costeros.

Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, la borrasca Therese provocará previsiblemente en el norte de Canarias precipitaciones de unos 80 litros por metro cuadrado, que afectarán principalmente a medianías y cumbres orientadas al sur y oeste.

Se advierte asimismo de un peligro importante en cumbres de Gran Canaria, donde anticipa rachas máximas de vientos que podrían alcanzar los 90 km/h, y en La Palma hay vigente una alerta de viento del suroeste que impactará en cumbres, medianías y zonas altas del noroeste y este y extremo sur.

Mientras, en Tenerife las rachas podrán superar los 100 km/h y en el Canal entre Tenerife y Gran Canaria se espera un viento del suroeste de entre 62 a 74 km/h (fuerza 8).

El organismo ha alertado también de peligro en La Palma, donde habrá lluvias y rachas superiores a 100 km/h. Se registrará también mala mar, lluvias y vientos en áreas de La Gomera, El Hierro y Tenerife, también con alerta naranja.

El nivel de peligro será bajo (aviso amarillo) para zonas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, en alerta solo hasta las 18.00 horas.

Vientos de 120 km/h durante la madrugada en Gran Cannaria, Tenerife y La Gomera

Gran Canaria, Tenerife y La Gomera han registrado esta madrugada rachas de viento de 120 kilómetros por hora durante el paso del frente asociado a la borrasca Therese.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, esta madrugada se han medido rachas de viento de 123 Km/h en Suerte Alta (Gran Canaria), de 122 Km/h en Izaña (Tenerife), de 119 Km/h en el Alto Igualero (La Gomera) y de 110 en la Cruz de Tejeda (Gran Canaria).

En otros cuatro puntos de Gran Canaria y Tenerife el viento ha superado los 100 Km/h: en el pueblo de Tejeda, en La Aldea de San Nicolás, en Agüimes y en las Cañadas del Teide.

Lluvia recogida

Desde la medianoche, han caído 55,4 litros de agua por metro cuadrado en San Mateo (Gran Canaria), 48,2 en Las Tirajanas (Gran Canaria), 45,2 en Cuevas del Pilar (Gran Canaria), 40,8 en las Cañadas del Teide (Tenerife) y 36,0 en Tejeda (Gran Canaria).

La víspera, se acumularon en 24 horas 79,6 litros/m2 en San Andrés (El Hierro), 65,4 en San Mateo (Gran Canaria), 63,8 en El Pinar (El Hierro) y 57,8 en Valverde (El Hierro).

El jueves, Therese hizo que las mínimas se desplomaran hasta los 4,6 grados bajo cero en la cumbre de Tenerife y los 3,3 bajo cero en la cumbre de La Palma. Esta madrugada no ha sido tan gélida, pero de nuevo ha habido registros bajo cero en el Roque de los Muchachos (La Palma), con -1,5 ºC, y en Izaña (Tenerife), con -0,5 ºC.

Al mismo tiempo, las máximas del día en España corresponden a Canarias, con 20,3 ºC a las 7.30 de la mañana en el barrio marinero de Las Palmas de Gran Canaria, San Nicolás, y 19,7 º en el centro de la ciudad.

39 incidencias en Santa Cruz de Tenerife

El Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha registrado durante la pasada noche un total de 39 incidencias en el territorio municipal debido al viento y la lluvia caída.

Diversos desprendimientos afectaron a vías del macizo de Anaga, como la TF-134, entre Benijo y Roque de Las Bodegas y también en el punto kilométrico 13,2 de la TF-12, donde cayeron piedras a la calzada.

La carretera TF-134 sigue cortada en la zona que desciende la vía una vez pasado el túnel de Taganana y, en todos los casos, se activó a los equipos de Conservación de Carreteras del Cabildo tinerfeño con el apoyo de la Policía Local.

El agua anegó algunas zonas del barrio de La Alegría en Santa Cruz de Tenerife.

Debido al volumen de agua que corría por el tramo final del cauce del barranco de Tahodio fue necesario rescatar a tres personas sin hogar que pernoctaban bajo el puente existente en la zona, intervención realizada por Bomberos de Tenerife junto a la Policía Local y recursos de la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera. Previamente, estas personas habían rehusado salir de ese lugar durante diversos avisos que se realizaron la pasada tarde-noche.Los tres fueron trasladados al albergue provisional dispuesto por el Cabildo tinerfeño en la sede del Hogar Sagrada Familia, más conocido como la Casa Cuna.

El grueso de las incidencias se concentró partir de las 00:00 horas de hoy viernes y se concretaron hasta nueve servicios por la caída de ramas y arbolado en ubicaciones como la avenida Bravo Murillo, avenida Constitución, en el punto kilométrico 17,2 y San Andrés.

Otras actuaciones recurrentes se centraron en problemas con el alcantarillado; también con el alumbrado público en puntos como Cueva Bermeja. Además, hubo pequeñas inundaciones que afectaron a una vivienda en Somosierra e incluso a las instalaciones municipales ubicadas en el parque de La Granja.

En la calle Áurea Díaz Flores se desprendió una cristalera de un edificio que cayó a la acera, siendo necesaria la intervención de bomberos y agentes de la Policía Local, preventivamente se valló la zona por la situación observada de algunas cornisas.

La lluvia también provocó problemas en el fluido eléctrico de cinco señalizaciones semafóricas; mientras que el viento hizo caer una farola sobre el puente de San Andrés.