La borrasca ‘Therese’ ya deja copos de nieve en La Palma y se espera que continúe en las altas cumbres de las islas capitalinas

El Gobierno de Canarias declara la prealerta por nieve en las cumbres de La Palma y Tenerife desde este jueves. La Dirección General de Emergencias toma esta decisión ante la llegada de la borrasca Therese al archipiélago. Los servicios de seguridad vigilan las zonas altas tras los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología.

«Therese» empieza a dejar nieve en las cumbres de Canarias / Perfil social X Juama Hernández (@Elmorronazo)

La borrasca ‘Therese’ ya deja copos de nieve en el Roque de los Muchachos y se espera que continúe en las altas cumbres de las islas capitalinas

Prealerta por nevadas a partir de las 8:00 del jueves 19 de marzo

La borrasca Therese trae aire frío en altura y una alta disponibilidad de humedad a las islas occidentales. Estas condiciones facilitarán la aparición de copos de nieve durante toda la jornada del jueves. El fenómeno meteorológico comenzará a manifestarse a partir de las 08:00 horas según las previsiones oficiales.

Por otro lado, la situación de inestabilidad afectará principalmente a las zonas situadas a gran altitud. Los meteorólogos sitúan la cota de nieve en los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Las autoridades mantienen el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Medidas de seguridad y autoprotección

La Dirección General de Emergencias solicita a los ciudadanos que extremen las precauciones en los desplazamientos. Resulta fundamental seguir los consejos de autoprotección difundidos a través de los canales oficiales. El objetivo principal es evitar incidentes innecesarios en las vías de acceso a las cumbres.

Además, los servicios de seguridad recomiendan evitar las zonas de alta montaña mientras dure la prealerta. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar de forma brusca y dificultar el tránsito por las carreteras. Los conductores deben consultar el estado de las vías antes de iniciar cualquier trayecto.

Finalmente, el Gobierno de Canarias pide a la población que permanezca atenta a las futuras actualizaciones informativas. La colaboración ciudadana es vital para garantizar la seguridad de todos durante este episodio invernal.