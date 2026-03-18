La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias decide suspender las clases en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y en La Graciosa, para evitar desplazamientos

Se suspenden las clases presenciales este jueves en toda la provincia occidental y en La Graciosa. En Gran Canaria la suspensión de ir a clases presencial será por la tarde. Ya el viernes 20 todo el Archipiélago realizará la actividad lectiva en modalidad telemática.

Suspensión de clases por los efectos que pueda tener la borrasca Therese a su paso por Canarias / Archivo

La medida se toma para evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población, y en particular a la comunidad educativa. Ante la proximidad de la borrasca Therese, la Consejería de Educación ha ordenado que los centros educativos deberán permanecer cerrados y cambiar la actividad lectiva a modalidad telemática en la provincia occidental. En la isla de La Graciosa se adopta la medida por fenómenos costeros adversos.

A media que pase la jornada, también la isla de Gran Canaria por la tarde noche suspenderá la actividad lectiva presencial.

El viernes será en las ocho islas la modalidad telemática. Esta suspensión también afecta a todo el personal no docente, de administración y servicios.