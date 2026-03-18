Varios vuelos sufren desvíos aéreos y cancelaciones de vuelos. Compañías aéreas y marítimas, además del transporte público de guaguas, toman medidas

La borrasca Therese empieza a causar problemas en Canarias. El temporal provoca, por el momento, 26 cancelaciones de vuelos y 7 desvíos en los aeropuertos de las islas.

La borrasca «Therese» deja por el momento más de 26 cancelaciones en Canarias. / Archivo

La llegada de la borrasca Therese a Canarias ha provocado hasta el momento bastantes incidencias en los aeropuertos de las Islas.

El aeropuerto de La Palma, el más afectado

En concreto, los desvíos por la meteorología adversa han afectado al aeropuerto de El Hierro, donde se ha desviado un vuelo que procedía desde Tenerife Norte, y ha tenido que regresar al aeródromo de salida.

Respecto al aeropuerto de La Palma, un vuelo de Madrid ha tenido que ser desviado a Tenerife Sur; mientras que uno de Frankfurt ha aterrizado en Gran Canaria y otro de origen Zúrich también se desvió al sur de Tenerife.

Asimismo en el aeropuerto grancanario, un vuelo de Colonia fue desviado a Fuerteventura. Y en Tenerife Norte, un vuelo de Barcelona, ha sido desviado a Tenerife Sur, así como otro procedente desde Fuerteventura.

Los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario cerrados desde este jueves temporalmente

La medida de seguridad ha sido adoptada a propuesta de la Capitanía Marítima y tras la solicitud formulada por la Corporación de Prácticos del Estado para evitar riesgos en el litoral.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha anunciado el cierre temporal de los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario desde el mediodía del jueves debido a las inclemencias meteorológicas que provocará la borrasca Therese.

El muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, permanecerá inoperativo desde las 12:00 horas del jueves 19 de marzo hasta las 18:00 horas del próximo viernes por rachas de viento superiores a los 40 nudos.

La actividad en las instalaciones portuarias de Arrecife, en Lanzarote, quedará suspendida entre las 12:00 y las 24:00 horas del jueves ante la activación del aviso amarillo por vientos muy fuertes de componente sur.

El organismo estatal ha precisado a través de un comunicado que el recinto principal de Las Palmas de Gran Canaria mantiene de momento su funcionamiento ordinario con total normalidad.

La entidad ha comunicado esta decisión a los alcaldes de ambas capitales insulares dentro del marco de cooperación y coordinación existente entre las distintas administraciones públicas.

Las conexiones marítimas también afectadas

Según ha informado la compañía Fred Olsen, la ruta de La Gomera, operada por el mini ferry Benchi Express, presenta cancelaciones para el resto de viajes en el día de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026.

Se espera que a lo largo de la jornada de mañana, jueves 19, se evalúe la evolución de la borrasca y la posible reanudación del servicio.

Líneas de Titsa de acceso al Teide cortadas

Con la llegada de la Borrasca Therese y por motivos de seguridad las siguientes líneas de guaguas de la compañía Titsa de acceso al Teide estarán suspendidas:

Línea 369 (Buenavista, Punta de Teno)

A partir del jueves, 19 de marzo se suspenderán las líneas de El Teide:

Línea 341 (Parador de Turismo – Las Cañadas del Teide – El Portillo Alto – Centro de Visitantes – Portillo Bajo)

Línea 342 (Costa Adeje, Cristianos, Cañadas de El Teide, El Portillo)

Línea 348 (Puerto de La Cruz, El Portillo, Cañadas de El Teide)