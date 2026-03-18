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Reorganizan el Transporte Sanitario No Urgente por la borrasca Therese

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Servicio de Urgencias Canario se ha visto obligado a reorganizar el Transporte Sanitario No Urgente en rehabilitación y consultas externas

El Transporte Sanitario No Urgente sufrirá modificaciones este jueves y viernes como consecuencia de la borrasca Therese que afecta a Canarias.

Debido a la borrasca Therese el Transporte Sanitario No Urgente sufrirá cambios a partir de este jueves / Archivo

Los servicios programados para este jueves en las islas occidentales se han suspendido. En Gran Canaria solo se mantendrán los servicios hasta las 12:00 horas. A partir de esa hora, también se suspenderán temporalmente los servicios en Gran Canaria.

Solo se mantiene el traslado de pacientes para tratamiento vital, como hemodiálisis, quimioterapia o radioterapia y hospital de día oncohematológico, siempre que no exista riesgo para los pacientes y dotaciones especialmente en zonas complicadas y no se disponga de un destino alternativo.

Actividad suspendida en toda Canarias este viernes

El viernes la decisión de la suspensión de la actividad del Transporte Sanitario No Urgente se ampliará a todas las islas.

Esta decisión se toma siguiendo las medidas preventivas y recomendaciones de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. Se pretende evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo a la población ante las inclemencias del tiempo.

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