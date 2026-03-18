La borrasca Therese se aproxima a Canarias y desde este miércoles se espera que se comiencen a notar sus efectos sobre Canarias. Te contamos minuto a minuto todas las novedades, alertas declaradas, incidencias que se produzcan. Además el equipo de meteorología de RTVC, liderado por Vicky Palma, aportará la información de la previsión meteorológica más actualizada de la evolución de Therese.

En Directo Última actualización el 18-03 10:10

El Cabildo de Tenerife activa el Plan Insular de Emergencias ante la llegada de ‘Therese’ que afectará a la isla El Cabildo de Tenerife ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta, ante la previsión de un fenómeno meteorológico adverso que afectará a la isla durante gran parte de la semana, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) . La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha asegurado que “actuamos con anticipación para garantizar la seguridad de la población ante una situación meteorológica adversa que puede tener impacto en distintos puntos de la isla. Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento la información oficial”. Las previsiones apuntan a que la borrasca se situará sobre la mitad occidental del archipiélago durante el fin de semana, con incidencia directa en Tenerife, en un contexto de alerta por vientos y fenómenos costeros, así como prealertas por lluvias, tormentas e inundaciones. Tenerife activa el Plan de Emergencias Insular. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo activa el Plan Insular de Emergencias por viento y fenómenos costeros El Cabildo de El Hierro ha informado de la activación del Plan Insular de Emergencias (PEIN El Hierro) en situación de alerta por vientos y fenómenos costeros, provocados por el paso de la borrasca ‘Therese’. El Centro de Coordinación Operativa Insular de El Hierro (CECOPIN) ha informado de la activación de alerta por vientos, a partir de las 06:00 horas de este miércoles. Así mismo, el Centro de Coordinación Operativa Insular de El Hierro (CECOPIN) ha informado de la activación de alerta por fenómenos costeros a partir de las 15:00 horas, hoy miércoles 18 de marzo

El Carnaval de Maspalomas aplaza varios actos, entre ellos la Gala Drag, por la borrasca ‘Therese’ El Carnaval Internacional de Maspalomas ha decidido aplazar varios actos, entre ellos la Gala Drag, ante la situación de alerta por vientos, lluvias y fenómenos costeros con motivo de la borrasca ‘Therese’. Según informa Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, se ha aplazado la Gala Carnaval Canino, que estaba prevista celebrarse este miércoles a las 17.00 horas; la Gala Drag, prevista para este jueves; y el Rescate de la Sardina, Gala del Turista, Carnaval al Sol, y el mogollón, el viernes, día 20. También el jueves, y en función de la evaluación de los servicios de seguridad y emergencias, se determinará la celebración o el aplazamiento de la Gran Cabalgata y su gran Mogollón, previstos para el sábado 21. La Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas 2025. Imagen Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Lluvia en La Palma y cerradas dos carreteras por precaución La lluvia ya ha hecho acto de presencia en La Palma, concretamente en la zona oeste y noroeste de la isla. En Garafía se han registrado uno 30 litros y en El Paso, unos 20 litros por metro cuadrado. Además, como medida de precaución, el Cabildo de La Palma ha cerrado las carreteras LP-210 y LP-214. Informa: Javier Sánchez

‘Therese’, una borrasca persistente de la que veremos todo su ciclo de vida ‘Therese’ llega a Canarias como una borrasca persistente ya que podremos presenciar en las islas todo su ciclo de vida, se formaba este martes y ya estamos bajo de su influencia. Se va a ir acercando su centro a las islas progresivamente. La podríamos tener sobre las islas occidentales o al oeste de La Palma y de El Hierro durante el fin de semana y tenderá a morir entre el martes y miércoles, pero siempre vamos a estar dentro de su rango de acción en cuanto a precipitaciones, viento y posibilidad de tormentas.

La borrasca ‘Therese’ puede acompañarnos hasta el próximo miércoles Un primer frente de la borrasca ‘Therese’ ya está actuando sobre las islas y ha ido dejando precipitaciones y alguna racha de viento que ha superado los 90 kilómetros por hora en La Gomera, en la zona de Igualero. Esta borrasca nos va a acompañar hasta el próximo miércoles. Informa: Vicky Palma, jefa de Meteorología de RTVC

Chubascos intermitentes en San Sebastián de La Gomera Nuestra compañera Mónica Darias nos ha contado en directo desde San Sebastián de La Gomera que este miércoles ya se nota la llegada de Therese con chubascos intermitentes en San Sebastián de La Gomera. Vídeo RTVC.

Desde primera hora de la mañana está lloviendo en varias zonas de El Hierro Nuestro compañero Eduardo Pulido nos ha contado en directo en el programa Buenos Días Canarias que desde las 6:30 de la mañana ha comenzado a llover de forma moderada en El Hierro. La zona del Valle del Golfo podría ser una de las más afectadas por la borrasca Therese. Vídeo RTVC.

Miranda asegura que Canarias está preparada para afrontar la llegada de Therese Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas se ha referido esta mañana en el programa Buenos Días Canarias a la llegada de la borrasca Therese y ha explicado cómo se decretan las alertas y cómo, según esas alertas, se toman las medida de protección necesarias. Vídeo RTVC.

Prealerta tormentas

Prealerta por lluvias en Canarias

Prealerta por riesgo de inundaciones

Alerta por fenómenos costeros

Situación de alerta por vientos