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Suspenden las clases presenciales en Gran Canaria, Tenerife y La Palma para esta tarde y mañana miércoles

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las clases se mantendrán con normalidad durante esta mañana, incluido el comedor

Imagen de archivo de una clase donde se pueden observar a los alumnos uniformados con prendas de color rojo y de espaldas, mirando de frente a la pizarra
Suspenden las clases presenciales en Gran Canaria para esta tarde y el miércoles/ Archivo RTVC

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado de que ante el cambio registrado en las últimas horas en el pronóstico del episodio meteorológico que afecta a las islas, se procederá a la suspensión de clases presenciales en Gran Canaria, La Palma y Tenerife esta tarde y noche así como el miércoles.

Es decir se suspenden los turnos de tarde y de noche en todos los centros educativos y mañana miércoles, 25 de marzo se suspende toda la actividad lectiva presencial. Se aplicará modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible.

Esta decisión se toma tras las lluvias intensas este martes en los diversos municipios de la islas que han dejado acumulados de hasta 152,1 mm en el municipio de Arucas durante la jornada. Por otro lado, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretó este martes la situación de emergencia en la isla.

Educación recomienda a la comunidad educativa seguir las actualización oficiales del Gobierno de Canarias.

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