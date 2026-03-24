Las clases se mantendrán con normalidad durante esta mañana, incluido el comedor

Suspenden las clases presenciales en Gran Canaria para esta tarde y el miércoles/ Archivo RTVC

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado de que ante el cambio registrado en las últimas horas en el pronóstico del episodio meteorológico que afecta a las islas, se procederá a la suspensión de clases presenciales en Gran Canaria, La Palma y Tenerife esta tarde y noche así como el miércoles.

Es decir se suspenden los turnos de tarde y de noche en todos los centros educativos y mañana miércoles, 25 de marzo se suspende toda la actividad lectiva presencial. Se aplicará modalidad telemática en aquellas enseñanzas en las que sea posible.

Esta decisión se toma tras las lluvias intensas este martes en los diversos municipios de la islas que han dejado acumulados de hasta 152,1 mm en el municipio de Arucas durante la jornada. Por otro lado, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretó este martes la situación de emergencia en la isla.

Educación recomienda a la comunidad educativa seguir las actualización oficiales del Gobierno de Canarias.