Las clases presenciales se mantienen suspendidas en Gran Canaria, Tenerife y La Palma

RTVC continúa su despliegue por la Borrasca Therese en Canarias

RTVC en su compromiso de servicio público, mantiene todas sus plataformas al servicio de la información para contar todas las incidencias que deja la borrasca Therese a su paso por Canarias.

Tras una jornada muy complicada en muchos puntos de Canarias, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, con el amanecer se han visto los efectos de las intensas lluvias.

Durante toda la jornada estaremos con conexiones en directos en muchos puntos de Canarias para contar todas las incidencias.

Si quieres saber qué ha ocurrido desde el miércoles, cuando comenzó a hacerse notar la borrasca Therese en Canarias te recomendamos que leas nuestro minuto a minuto.