La actividad lectiva se llevará a cabo de forma telemática en las modalidades que lo permitan

Suspendidas las clases presenciales este viernes en La Gomera EFE / Ángel Medina G

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias anuncia que siguiendo indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y con el fin de evitar desplazamientos de la comunidad educativa, las clases presenciales en la isla de La Gomera quedan suspendidas este viernes 27 de marzo.

Al igual que hoy jueves se aplicará el modo telemático en aquellas enseñanzas que así lo permitan.

Desde la Consejería recomiendan a toda la comunidad educativa seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y las indicaciones de Emergencias.

Solo en La Gomera se mantiene activada la situación de emergencia por riesgo de inundaciones asociadas a la borrasca Therese.