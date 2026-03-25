La modalidad lectiva presencial vuelve a la normalidad tras el paso de la borrasca Therese por Canarias

Las clases se reanudan de forma presencial este jueves en Tenerife, Gran Canaria y La Palma .

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha informado de que este jueves, 26 de marzo se reanudará la actividad lectiva presencial en Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Se toma la decisión atendiendo a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y los servicios de Emergencias insulares ante la previsión de la evolución de la borrasca Therese. Todo el archipiélago se encontrará en modalidad lectiva presencial a partir de este jueves.

Los centros que presenten incidencias que impidan la actividad lectiva presencial, en coordinación con la Consejería lo comunicarán a las familias directamente en las próximas horas a través de sus canales habituales.

Desde Educación se recomienda a toda la comunidad educativa seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y las indicaciones de Emergencias. Se pide, igualmente que se extremen las precauciones en los desplazamientos.