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Las clases se reanudan de forma presencial este jueves en Tenerife, Gran Canaria y La Palma

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La modalidad lectiva presencial vuelve a la normalidad tras el paso de la borrasca Therese por Canarias

El festivo en Gran Canaria de este lunes ha hecho que la vuelta al cole se produzca un día más tarde que en el resto del archipiélago
Las clases se reanudan de forma presencial este jueves en Tenerife, Gran Canaria y La Palma .

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha informado de que este jueves, 26 de marzo se reanudará la actividad lectiva presencial en Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Se toma la decisión atendiendo a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y los servicios de Emergencias insulares ante la previsión de la evolución de la borrasca Therese. Todo el archipiélago se encontrará en modalidad lectiva presencial a partir de este jueves.

Los centros que presenten incidencias que impidan la actividad lectiva presencial, en coordinación con la Consejería lo comunicarán a las familias directamente en las próximas horas a través de sus canales habituales.

Desde Educación se recomienda a toda la comunidad educativa seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y las indicaciones de Emergencias. Se pide, igualmente que se extremen las precauciones en los desplazamientos.

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