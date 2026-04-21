La iniciativa, financiada con fondos europeos, forma parte del plan para crear espacios de sombra y mejorar la eficiencia energética en los centros educativos

El IES Adeje contará con la primera marquesina fotovoltaica de Canarias para generar sombra y energía renovable.

La Consejería de Educación ha sacado a licitación la construcción de una innovadora marquesina fotovoltaica en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Adeje, en Tenerife, una actuación pionera en el archipiélago que permitirá, de forma simultánea, generar energía renovable y crear nuevos espacios de sombra para el alumnado.

El proyecto introduce una solución técnica inédita en Canarias. El propio techado de la cancha deportiva estará compuesto por módulos fotovoltaicos diseñados específicamente para cumplir funciones estructurales, de manera que las placas solares actúan directamente como cubierta, sin necesidad de una estructura adicional sobre la que instalarlas.

El director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, explicó que “se trata de una actuación muy novedosa en Canarias, ya que no estamos hablando de colocar paneles sobre una cubierta convencional, sino de que las propias placas son el techo. Esto permite optimizar el espacio, mejorar la eficiencia de la instalación y aprovechar al máximo los recursos disponibles en el centro educativo”. En este sentido, el director general subrayó que “en España solo existe un ejemplo similar en las Islas Baleares. Por lo que esta iniciativa sitúa a Canarias en una posición de referencia en la integración de energías renovables en infraestructuras educativas”.

Carro destacó también que “este tipo de proyectos reflejan el compromiso del Gobierno de Canarias con la sostenibilidad y la transición energética. Incorporando soluciones innovadoras que tienen un impacto directo en el día a día de los centros educativos y en la concienciación del alumnado”. Asimismo, añadió que “si los resultados son positivos, la intención es poder extender este modelo a otros centros del archipiélago”.

La intervención contempla, además, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, reforzando el carácter integral de la actuación y su contribución a la movilidad sostenible. Todo ello se ejecutará con financiación procedente de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Espacios de sombra

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del área educativa del Gobierno de Canarias para mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros. Y adaptarlos a los efectos del cambio climático, con especial atención a la creación de zonas de sombra en aquellos espacios que carecían de ellas. En este sentido, la instalación de estructuras que protejan del sol y permitan un uso más cómodo de los patios y canchas deportivas se ha convertido en una prioridad en los últimos años.

De hecho, la Consejería ha desarrollado una actuación global en 329 centros educativos, de las cuales algunas están ya finalizadas y otras en fase de ejecución, para generar espacios de sombra. La inversión es superior a los catorce millones de euros, dentro de un plan más amplio de adaptación a las altas temperaturas que supera los treinta millones de euros. Estas medidas incluyen, entre otras acciones, la instalación de módulos fotovoltaicos en centros educativos. Y el impulso de soluciones constructivas sostenibles que contribuyan a mejorar el confort térmico.

En este contexto, la marquesina del IES Adeje representa un paso más en esa línea de trabajo. Al integrar en una misma infraestructura la protección frente al sol, la generación de energía limpia y la promoción de hábitos sostenibles. Convirtiendo el propio centro educativo en un espacio de aprendizaje práctico sobre eficiencia energética y respeto al medio ambiente.