Consejería de Educación y Cabildo de Tenerife firman un convenio incluido en el Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas



Momento tras la firma del convenio.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias, Poli Suárez, y la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, firmaron este viernes un convenio de colaboración para la creación de espacios de sombra en 51 centros educativos públicos de la isla. La inversión será de 2.182.799,49 euros.

Esta actuación permitirá mejorar las condiciones de confort térmico y seguridad de cerca de 16.500 estudiantes. Además de profesorado y personal de las distintas comunidades educativas.

El acuerdo entre ambas instituciones se enmarca en el Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas, impulsado por la Consejería de Educación. El objetivo es garantizar entornos escolares más seguros, sostenibles y de mayor confort. En el caso de Tenerife contará con la colaboración financiera y técnica del Cabildo Insular.

Sobre la firma de este acuerdo, Poli Suárez destacó que este acuerdo “supone un respaldo importante al trabajo que venimos haciendo desde la Consejería de Educación por implicar a todas las administraciones en la mejora de la calidad educativa de las islas”. Así, el consejero admitió que “no podemos vivir ajenos al cambio climático que estamos viviendo. Y con esa imagen en mente, estamos trabajando para adaptar la mayor cantidad de centros a esa realidad”.

Además, Suárez puso en valor la colaboración institucional “para que estos cambios sean más rápidos, porque juntos trabajamos mejor”. Con esta idea, “protegemos a nuestros estudiantes del calor y construimos una red de centros más sostenibles y saludables”. Por último, resaltó que “se está trabajando en preparar a los centros como nunca antes se había hecho. Porque la calidad educativa también se construye desde la infraestructura y el cuidado del entorno”.

Mejora de las condiciones medioambientales en los colegios

Por su parte, Rosa Dávila destacó la importancia de este convenio entre administraciones, que “es una muestra clara del papel activo y responsable que hemos asumido para mejorar las condiciones medioambientales en los centros escolares. Y dar respuesta a los efectos del cambio climático en el ámbito educativo y de la salud”.

Entre los trabajos previstos figuran la instalación de pérgolas, cubiertas ligeras y velas tensadas, adaptadas a las condiciones de cada centro. Con estas nuevas actuaciones, el medio centenar de centros tinerfeños se suma a los 160 colegios e institutos del resto del archipiélago en los que ya se desarrollan o han culminado proyectos de este tipo. Se alcanzan así los 211 centros educativos incluidos en el plan.

Centros educativos seleccionados

Las actuaciones se llevarán a cabo en centros educativos de todo el territorio insular. En Adeje, se actuará en los centros de educación infantil y primaria (CEIP) Adeje, Barranco de las Torres, Los Olivos, Fañabé, Tijoco Bajo. También en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Adeje y en el Centro de Educación Especial (CEE) en Adeje.

En Arona las intervenciones se realizarán en los ceips Buzanada, Cabo Blanco, Chayofa, El Fraile, Luis Álvarez Cruz, Pérez Valero, Los Cristianos y Virgen de Fátima. Así como en los institutos de educación secundaria (IES) Las Galletas, IES Luis Diego Cuscoy y el Centro de Educación Obligatoria (CEO) en Arona.



En Granadilla de Abona los beneficiados dentro del plan serán los ceips Abona, Charco del Pino, Froilán Hernández González, Isaac de Vega, La Jurada, La Pasada y Los Blanquitos. En San Miguel de Abona, por su parte, las obras se desarrollarán en los ceips Aldea Blanca, El Roque, Juan Bethencourt Alfonso, Llano de las Naciones, el IES San Miguel y CEE Adeje.

En Güímar, se intervendrá en los ceips Agache, Alfonso X El Sabio, El Puertito de Güímar, Julián Zafra Moreno y el CEE Chacona. Los ceips Adoración Rodríguez Alonso, Chigora, La Cumbríta y Teobaldo Power son los elegidos en el municipio de Guía de Isora.

Por último, los ceips El Río y Virgen de Fátima, en Arico; Tamaimo y Feliciano Hernández García, en Santiago del Teide; La Escalona, en Vilaflor de Chasna; el CEO Andrés Orozco, en Arafo; el CEO Guajara, en Fasnia; el CEIP San Isidro y el CEO Leoncio Rodríguez en El Rosario; y los ceips Igueste, Carmen Álvarez de la Rosa y Príncipe Felipe, en Candelaria, completan el listado.