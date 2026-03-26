Medio centenar de colegios, institutos y centros integrados de Formación Profesional ha sufrido daños tras el paso de la borrasca ‘Therese’ por Canarias

Imagen del IES Bañaderos Cipriano Acosta, en Gran Canaria, uno de los centros afectados por la borrasca Therese

La Consejería de Educación trabaja en la valoración de los desperfectos ocasionados por la borrasca ‘Therese’ en los diferentes centros educativos de las islas, para solicitar al Ejecutivo regional la declaración de emergencia de las obras que se requieran para la completa y rápida rehabilitación de estas instalaciones.

Un informe preliminar de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos cifra en más de diez millones de euros los daños causados en medio centenar de colegios, institutos y centros integrados de Formación Profesional.

«Esta medida nos permitiría disponer de los recursos económicos del remanente presupuestario y la ejecución de las obras necesarias de manera más ágil y rápida«, explicó el consejero, Poli Suárez. «Vamos a seguir trabajando para que todas las instalaciones dañadas por esta borrasca queden totalmente rehabilitadas lo antes posible«, aseveró Suárez.

Medio centenar de centros educativos afectados

Pese a que la Consejería de Educación aún no dispone del balance definitivo de incidencias hasta la recuperación de la normalidad y reapertura de los centros que han permanecido cerrados, durante los últimos días se han registrado afectaciones de diferentes grados en instalaciones educativas de la isla de Gran Canaria (24), en Tenerife (17), Fuerteventura (3), Lanzarote (2), en La Palma (2) y La Gomera (2).

En la isla colombina, Educación decretó este miércoles la suspensión de la actividad lectiva en los turnos de tarde y noche y el paso a modalidad telemática en toda la jornada de este jueves 26 de marzo, en aquellas enseñanzas que sea posible, tras la evolución experimentada por el fenómeno meteorológico.

Este jueves han retomado la actividad lectiva presencial los centros de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, si bien se mantiene la vigilancia y atención a cualquier actualización de las previsiones e indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

En situación de modalidad no presencial prevista para este jueves se encuentran todavía cuatro centros de la isla de Tenerife: los centros de CEIP La Vega, en Icod de los Vinos, y Playa de Las Américas, en Arona, ambos sin suministro eléctrico; el IES Andrés Bello, en Santa Cruz de Tenerife, afectado por la rotura e inundación de la red de saneamiento, lo que obliga a mantener esta medida también el viernes; y el CEIP Aregume, en Los Silos, por riesgo de inundación derivado del desbordamiento del Barranco de Blas.

Mientras, en Gran Canaria se encuentra en esta misma situación el CEIP Tagoror, en Santa Lucía de Tirajana, por filtraciones de agua en el techado del centro y la imposibilidad de reubicar al alumnado en otros espacios.

Tipología de las incidencias

La mayoría de las afectaciones registradas en los centros educativos hasta el momento se trata de filtraciones, acumulaciones de agua e incidencias puntuales en infraestructuras como vallados, cubiertas o muros perimetrales, así como daños localizados en aulas, talleres o pabellones deportivos.

En algunos casos concretos se han producido caídas de elementos o interrupciones puntuales de suministros. Pese a ello, la mayor parte de los centros podrá mantener su actividad lectiva con normalidad o con ajustes organizativos.

Por último, se recomienda a toda la comunidad educativa que siga las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias. Así como a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y extremar las precauciones en los desplazamientos.

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