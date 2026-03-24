La alerta por lluvia de la borrasca Therese continúa activa en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote, además de prealerta por tormentas en todas las islas

El 112 Canarias gestiona 1.783 incidentes por el paso de la borrasca Therese, más de 650 solo hoy / Gobierno de Canarias

Desde el inicio, el pasado miércoles, de los fenómenos meteorológicos adversos asociados a la borrasca Therese y hasta las 18:00 horas de hoy, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias ha registrado 1.783 incidentes en todo el archipiélago a causa de la meteorología adversa.

Después de seis días con mayor impacto en la provincia occidental, desde la tarde del lunes la mayoría de los incidentes se sitúan en la provincia de Las Palmas, con el 59,39% del total en las tres islas orientales (Gran Canaria 55,80 %, Lanzarote 1,57 % y Fuerteventura 2,02 %) frente al 40,61 % restante en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife 34,72 %, La Palma 3,87 %, La Gomera 1,51% y El Hierro 0,50%).

Más de 650 incidentes en un día

Tan solo desde la medianoche hasta las 18:00 horas del martes, el 112 Canarias contabiliza 653 incidentes, lo que supera ya el número registrado durante todo el viernes, el día con mayor impacto hasta ahora con 350 casos.

Ante esta situación, y tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, en especial en Gran Canaria, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualizó el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA) declarando la emergencia por inundaciones pluviales en Gran Canaria ante la crecida de barrancos. Se mantiene además la alerta en las islas occidentales y la prealerta en las orientales.

Además, sigue activa la alerta por lluvia en las islas occidentales y Gran Canaria junto a la prealerta en Fuerteventura y Lanzarote, dentro en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), así como la prealerta por tormentas en toda la comunidad autónoma. A todo se suma la alerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por riesgo de desprendimientos en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Llamamiento a la prudencia ciudadana

Durante las próximas horas, se espera una mayor incidencia de las lluvias, que pueden llegar a ser puntualmente persistentes, en Tenerife. A última hora de la jornada se prevé que adquieran mayor intensidad en la isla de La Palma junto a un aumento del viento con rachas fuertes en las cumbres de la isla y en las medianías del oeste. Estará asociado con la actividad convectiva y con velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora pudiendo superarlos de forma puntual. El viento tiende a amainar desde las 22:00 horas, aunque con algún pulso de viento fuerte aún en horas de la madrugada del miércoles. De cara al miércoles, aunque persiste cierta incertidumbre, se espera que los chubascos vayan remitiendo.

Por todo ello, desde la Dirección General de Emergencias se hace un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, sobre todo por vías secundarias y del interior. Seguir las indicaciones de los ayuntamientos y cabildos insulares y respetar la señalización de las vías cerradas, con especial precaución ante la posible presencia de trabajadores en ellas. En cuanto a la crecida y desborde de barrancos, no se debe intentar cruzar el caudal y si ve a alguien en peligro llame al 112.

El Gobierno de Canarias pide a la población que cierre y asegure las ventanas y puertas para impedir la entrada del agua. Pequeñas protecciones pueden ayudar a resguardarle en caso de inundación. Si la tormenta le sorprende conduciendo se debe disminuir la velocidad. No se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, ni atraviese los tramos inundados para evitar que la fuerza del agua le arrastre.