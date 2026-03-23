De las 21 balsas que hay en Tenerife, 4 de ellas están al 100%. Se trata del noveno mejor registro de los últimos 20 años

Las balsas gestionadas por la empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife alcanzaron los 3,9 millones de metros cúbicos y el 77,4 % de su capacidad tras el paso de la borrasca Therese, situándose en el noveno mejor registro de la últimas dos décadas.

Es lo que ha informado este viernes el Cabildo de Tenerife en una nota, tras analizar las balsas de la empresa Balsas de Tenerife (Balten), que ha señalado que el frente que ha pasado por el archipiélago desde el pasado miércoles ha incrementado significativamente los niveles de almacenamiento de agua de riego en la isla de Tenerife.

La borrasca Therese deja las balsas de Tenerife a casi un 78% de su capacidad

El consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González, ha señalado que el nivel de las balsas gestionadas por Balten son el noveno mejor registro de los últimos 20 años, y ha dicho que la cifra cobra especial relevancia «si se tiene en cuenta que dos de las balsas de la red se encuentran actualmente vacías, debido a trabajos de reparación y mejora en la impermeabilización de sus geomembranas”.

Durante los días marzo, las balsas cuentan con 388.000 metros cúbicos adicionales a las reservas generales, «con una incidencia especialmente positiva en la zona norte de la isla», añade el Cabildo.

El Cabildo añade que la zona sur también ha experimentado una recuperación notable gracias a las precipitaciones.

El caso más destacado es la balsa de Trevejos, en el municipio de Vilaflor, que ha alcanzado el 95% de su capacidad.

«Con estos datos, el horizonte de cara a la temporada estival se presenta con optimismo, garantizando el suministro de agua de riego necesario para el mantenimiento de la actividad agrícola en la isla«, ha concluido el consejero.