La situación de llenado de la presa de Ayagaures provocó que el lunes los vecinos fuera desalojados por precaución

Presa de Ayagaures.

El Cabildo de Gran Canaria permite regresar de manera controlada, bajo supervisión de las fuerzas de seguridad, a los vecinos que el lunes fueron desalojados de sus viviendas al llenarse la presa de Ayagaures.

El director técnico de Emergencias, Federico Grillo, explica que la presa ya está aliviando caudal, pero de forma controlada. Y el agua no se ha salido del cauce del barranco. Grillo recuerda que la borrasca ha provocado abundantes daños en infraestructuras de la isla, sobre todo carreteras.

«Durante el día de hoy evaluaremos la situación. Porque todavía queda inestabilidad y se va activar un aviso amarillo por precipitaciones a partir de las 12.00. Valoraremos cómo evoluciona y tomaremos decisiones a lo largo del día respecto al nivel de emergencia o, incluso, la desactivación del plan», detalla.