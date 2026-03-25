La borrasca Therese dejó la madrugada de este miércoles más de 600 incidencias por las lluvias y el viento en toda Canarias

El Cabildo de Tenerife rebajó su alerta a nivel 1 a las 02:30 horas tras una madrugada crítica con 600 incidencias. Por su parte, la borrasca Therese ha causado desprendimientos y cortes de vías en El Hierro, especialmente en La Frontera.

Desprendimiento en la TF-12 la carretera de San Andrés a Las Canteras / Imagen archivo

La noche dejó un rastro de casi 600 incidencias con especial impacto en el norte de Tenerife. Municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos sufrieron las peores consecuencias. Tacoronte y La Matanza también registraron problemas graves debido a las intensas precipitaciones.

2.500 personas sin suministro eléctrico

Los cortes de suministro eléctrico afectaron a unas 2.500 personas durante el paso del frente. Además, el servicio de emergencias gestionó numerosas inundaciones puntuales en viviendas y locales comerciales. Los operarios trabajan intensamente para restablecer la totalidad de los servicios básicos afectados.

Desprendimientos de tierra y rocas por las lluvias

Las lluvias provocaron diversos desprendimientos de tierra y rocas que complicaron la movilidad de los vecinos. El desorden en las vías secundarias obligó a intervenciones urgentes de las brigadas de carreteras. Afortunadamente, los equipos de limpieza ya han resuelto los incidentes más leves.

En la isla de La Gomera se han registrado desprendimientos en varios puntos de la red viaria insular, especialmente, en la GM-1 y GM-2.

Therese provoca varios desprendimientos en El Hierro

La borrasca Therese dejó importantes escorrentías y desprendimientos de materiales durante la noche del martes. Las lluvias afectaron principalmente a la red de carreteras en las vías HI-4, HI-50 y HI-500.

El incidente más relevante fue el corte de la carretera HI-50 en Sabinosa por desprendimientos. El Cabildo herreño habilitó un acceso alternativo por la HI-500 para garantizar la conectividad terrestre. Maquinaria pesada trabaja desde primera hora de la mañana para limpiar y restablecer el servicio habitual.

También se ha registrado el desprendimiento de un muro de contención en la calle Los Cercados Viejos, en Isora, que ha generado la inestabilidad del firme,por lo que se ha señalizado la zona y será objeto de una revisión técnica para evaluar los daños.

Por otra parte, se ha producido la rotura de una tubería provocada por un desprendimiento, así como la inundación del patio de una vivienda particular por el desbordamiento de un cauce.

Estado de las carreteras y restricciones

La red viaria insular presenta cortes importantes, especialmente en los accesos al Parque Nacional del Teide. Las carreteras TF-12 y TF-21 permanecen cerradas al tráfico por razones de seguridad elemental. Asimismo, las nevadas en las cumbres dificultan enormemente el tránsito de vehículos en la zona.

En la autopista TF-5 los operarios cerrarán un carril hacia Santa Cruz a la altura de Tacoronte. El objetivo de esta medida es retirar las ramas acumuladas sobre la calzada tras el temporal. Por otro lado, la TF-13 en Bajamar ya permite la circulación tras limpiar una roca.

El Cabildo mantiene prohibido el acceso a senderos, pistas forestales y zonas recreativas en las medianías. Igualmente, la carretera de Punta de Teno sigue restringida para evitar situaciones de peligro innecesario. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos que no resulten estrictamente imprescindibles durante el día.