La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado situación de emergencia en la isla por las intensas lluvias e inundaciones

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias informa de que, ante el cambio registrado en las últimas horas en el pronóstico del episodio meteorológico que afecta a las islas, se procederá a la salida anticipada del alumnado de todos los centros educativos de Gran Canaria, a partir de las 12:00 horas.

Por otro lado, se recomienda que se realice de forma escalonada hasta las 14:00 horas siempre que sea posible, con el fin de evitar colapsos circulatorios y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado situación de emergencia en la isla por las intensas lluvias e inundaciones mientras El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife permanecen en Situación de Alerta.

Activación de alerta insular

El paso de la borrasca Therese ha dejado la mañana de este martes numerosas incidencias en una de las islas capitalinas, Gran Canaria, con registros de precipitaciones acumuladas que han alcanzado los 30 l/m2 en menos de una hora.

Estas precipitaciones, junto a numerosas incidencias registradas en la isla, obligó al Cabildo insular a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), activando el nivel de emergencia 2 en la isla con ese propósito.

La activación de la alerta permitirá disponer de personal y maquinaria pesada de la UME. Durante las últimas horas, las lluvias han dejado barrancos desbordados y una docena de carreteras cortadas, sin daños humanos.

Inundaciones y caída de árboles

Las inundaciones por las intensas lluvias registradas y la caída de árboles afectan a esta hora a numerosas carreteras de Gran Canaria, por lo que el Cabildo insular ha pedido a la población que extreme la cautela y los desplazamientos.

Una de las caídas que ha provocado retenciones en la capital ha sido en la céntrica calle de Bravo Murillo donde una palmera ha provocado el cierre del acceso a la GC-1.

Gran Canaria se convierte en la isla más afectada este martes por la borrasca Therese/ RTVC

Por otro lado, el servicio de Carreteras de la corporación insular informó a través de la red social ‘X’ que el impacto de la borrasca Therese ha obligado a cerrar el enlace de Tarajalillo en la GC-1, KM 37, cerca de Bahía Feliz, en el sur de la isla.

Igualmente, se han registrado retenciones en la GC-2, a la altura de Tinoca, por la presencia de piedras y balsas de agua.

En la zona de medianías del sur de la isla se ha procedido al cierre de un tramo de la GC-60, entre San Fernando y Tejeda, con el fin de aliviar la presa de Fataga.

Asimismo, debido a inundaciones, se ha clausurado la rotonda situada bajo la GC-1 (GC-100), en la salida 23, en dirección hacia Arinaga–Cruce de Arinaga, en el sureste.

En total, en estos momentos, 19 presas de la isla han llegado al límite de su capacidad y se encuentran aliviando agua hacia los barrancos y 12 carreteras están cortadas por corrimientos de tierras, crecidas de los cauces o desprendimientos de rocas sobre la calzada.

Las intensas lluvias han afectado el suministro eléctrico en varios municipios de la isla, y en la capital varios semáforos se encuentran, en estos momentos, fuera de servicio o apagados.

Clases suspendidas en Arucas

El Ayuntamiento del municipio grancanario de Arucas ha suspendido las clases en todos los centros educativos del municipio ante el mal tiempo derivado de la borrasca Therese, que se ha reavivado con vientos y lluvias intensas en esta jornada.

La situación ha llevado a la corporación a activar el Plan de Emergencias Municipal y, ante el riesgo que supone desplazarse en medio de la meteorología adversa, se ha ordenado la suspensión de la actividad educativa en todo su territorio

Desde esta medianoche se ha registrado un promedio de casi 31 litros de agua por metro cuadrado en Arucas, que han anegado varias calles del municipio. Por otro lado, el municipio ha registrado un acumulado total de 131,8 mm desde las 00:00.

Firgas cierra instalaciones públicas y centros educativos

El Ayuntamiento de Firgas ha procedido a cerrar todas sus instalaciones municipales y educativas por los problemas que han causado las fuertes precipitaciones durante esta mañana.

Desde la institución municipal se ha precisado que los alumnos podrán permanecer en los centros educativos hasta la hora habitual de cierre si sus familiares no pueden ir a recogerlos durante la mañana, debido a los problemas en las carreteras.

Desalojo y cortes en Teror

El Ayuntamiento de Teror ha informado de que se encuentran trabajando, en estos momentos, para restablecer el tráfico en la GC21, mientras que la carretera de La Molineta permanece cerrada y no se descarta el cierre de alguna otra vía en breve.

Por otro lado, la institución informa que se lleva a cabo el desalojo de vecinos en Guanchía, que se trasladarán a una zona segura, y pide precaución a padres y madres para no acudir a recoger a sus hijos a los centros educativos por motivos de seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Teror aseguran que los estudiantes se encuentran protegidos y llamar para que los recojan puede empeorar la situación. Por último, se han registrado inundaciones en los bajos de varias viviendas.