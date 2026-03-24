Las clases se mantendrán con normalidad durante esta mañana, incluido el comedor

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias informó este martes de que, ante el cambio registrado en las últimas horas en el pronóstico del episodio meteorológico que afecta a las islas, se procederá a la suspensión de clases presenciales en Gran Canaria esta tarde y el miércoles.

Suspenden las clases presenciales en Gran Canaria para esta tarde y el miércoles/ Archivo RTVC

Por otro lado, la consejería informó que las clases presenciales se mantiene durante esta mañana, incluido el comedor, y se pide precaución a los familiares de los alumnos a la hora de recogerlos en los centros educativos.

Esta decisión se toma tras las lluvias intensas este martes en los diversos municipios de la islas que han dejado acumulados de hasta 152,1 mm en el municipio de Arucas durante la jornada. Por otro lado, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias decretó este martes la situación de emergencia en la isla.